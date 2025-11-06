Kyrkomötet: Konservativa frågade efter väckelsernas rättsskydd i kyrkan

Biskopsmötets frifräs i äktenskapsfrågan fick konservativa i kyrkomötet att kräva granskningsnämnd som i Sverige.

Kyrkan skulle behöva ett särskilt besvärsorgan eller en granskningsnämnd. Det ansåg ombud ur den konservativare minoriteten i kyrkomötet förra veckan. En sådan har bland annat Svenska kyrkan.

Borgå stifts prästombud Torsten Sandell hade som första undertecknare lämnat in en motion i frågan. Flera av de konservativare, ofta med förankring i någon väckelserörelse, hade ansett sig förbigångna under året.

Det gällde särskilt Kyrkostyrelsens beslut att dra in kollekter till två väckelserörelser, och biskoparnas agerande i somras efter att försöken att formellt införa samkönade äktenskap i kyrkan fullt ut hade strandat.

De väckelserörelser som har petats ur listan över kollekter som församlingarna obligatoriskt måste utlysa är evangeliska Sley, Folkmissionen och i Borgå stift Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF.

”Kyrkan ska vara transparent och jämlik”

Efter senaste kyrkomötessession i våras hade biskoparna i en anvisning till stift och församlingar uppmanat till ett mänskligt bemötande av regnbågspar. De meddelade också att präster som mot kyrkans regler viger samkönade inte behöver räkna med sanktioner för det.

– Det är problematiskt om biskoparna själva bestämmer vilken övervakning de gör och vilken de låter bli. Eller om kyrkan som offentligrättslig institution inte är transparent och jämlik, sade Torsten Sandell.

För att lappa i konflikten ordnades i år undantagsvis en skild paneldebatt i kyrkomötet om dessa ”kyrkans smärtpunkter”, ledd av stiftsdekan Terhi Kaira.





Problematiskt, ansåg kyrkoherde Pauli Niemelä.





"Biskopsmötets roll har vuxit"

I paneldebatten betraktade också kyrkomötesombudet Pauli Niemelä, kyrkoherde i Kiminge (Kiiminki) medelstora församling i Uleåborgs stift, anvisningen om regnbågspar som problematisk.

– Den är berömvärt skickligt skriven, för att det inte går att sätta dit biskoparna för att ha brutit mot kyrkoordningen. Annat gott kan jag inte säga om den. På en snabb tidtabell lät man församlingarna att man får viga (regnbågspar) och också upplåta kyrkans utrymmen för det, sade Pauli Niemelä.

Pauli Niemelä sade sig också ha noterat att biskopsmötets roll har vuxit inom kyrkan, men beklagade att biskoparna inte har ägnat sig så mycket åt teologiska resonemang som ett mera "politiskt" språk.

– I frågor som i sig är viktiga, som människovärde, rättvisa och jämlikhet, sade Niemelä.

Någon ny besvärsnämnd i kyrkan blir det inte. Förslaget föll redan i den inledande remissdebatten med rösterna 72–34.