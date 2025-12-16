Min önskelista: Göra vårt bästa för att ge vidare de gåvor Gud gett oss

Advent och jul är min favorittid på året och jag älskar julsånger. Men många sånger blir allt svårare att sjunga, för texten beskriver precis vad jag mest tänker på kring jul, både det positiva och det mitt hjärta brister av.



Förra året hörde jag första gången en sång som heter ”My grown up Christmas list”. Den blev genast en av de sånger jag knappt kan sjunga, för rösten stockar sig av orden. Inspirerad av den sången vill jag nu skriva min julklappsönskelista för i år – och alla år.

Jag önskar fred som består. Att alla människor ska få växa upp och leva i trygghet och kärlek. Att inga fler liv ska slitas sönder – varken fysiskt eller psykiskt. Att alla ska få ha vänner. Att vi alla ska ta hand om varandra och dela med oss av det vi har. Att jordens resurser ska fördelas rättvist.

Att alla ska få uppleva den glädje och frid vi så ofta talar om kring jul. Att alla människor ska få känna sig älskade och accepterade just som de är.

Att alla människor ska se och ta sitt ansvar för varandra, djur och naturen. Jag önskar tro, hopp och kärlek till alla. Jag önskar tröst till sörjande och helande till sjuka. Jag önskar förlåtelse och förståelse för alla.

Jag önskar att alla ska få en jul såsom Topelius beskriver: en kväll i ljus med Herrens ord, ett bo med samvetsro, glad förtröstan, hopp och tro.

Och jag önskar att vi alla varje dag – i ord och handling – ska kunna älska såsom Gud älskar oss.

Med konfirmander talar jag ofta om att bön inte är en önskelista och att Gud inte är jultomten. Men en önskelista kan bli en bön om den kommer från hjärtat och bär på djup längtan. Då lyssnar Gud och något händer med och i oss själva.

Gud gav oss sin egen son. Den bästa julgåva vi kan ge honom är att året runt göra vårt bästa för att alla människor ska få leva tryggt i kärlek, glädje och frid. Göra vårt bästa för att ge vidare de gåvor Gud gett oss.





Rebecka Stråhlman drömmer om en trygg och glädjefull jul i alla hem och särskilt för alla barn. Ett tips: Minska på julstressen genom att skippa julstädningen! Jesus föddes faktiskt mitt i smutsen …



