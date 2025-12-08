Ledare Jan-Erik Andelin

Deras sång ska bli om Jesus

Kolumn Katarina Gäddnäs

Isak Syriern och vårt arma stift och kyrka

Kolumn Patrik Hagman

En smygande gudstjänstväckelse har även kommit till Finland

Kolumn Stefan Vikström

I somras var det tio år sedan vår son David inte längre orkade leva

Trea i startfältet – Päivi Vähäkangas vann domprostvalet i Hfrs

Päivi Vähäkangas blir finsk domprost i Helsingfors – biskopens favorit trea

Helsingfors domkyrka.

Päivi Vähäkangas, kyrkoherde i Munkkiniemen seurakunta i Munksnäs, blir ny domprost i Helsingfors. Hon valdes på söndagen med klar majoritet.

 8.12.2025 kl. 16:31

Valet föregicks av en uppslitande konflikt mellan församlingsrådet i Helsingfors domkyrkoförsamling och biskop Teemu Laajasalos domkapitel. Biskopen drev igenom att valet skulle förrättas som ett direkt folkval, eftersom han anser domkyrkoförsamlingen vara landets flaggskeppsförsamling.

Det tolkades allmänt i flera medier som biskopens stöd för kyrkoherden i Paavalin seurakunta, Kari Kanala, som är känd från reality-tv och standup, bland annat från de tv-serien Kärlek vid första ögonkastet (Ensitreffit alttarilla).

Domkapitlet hade placerat Kanala i första förslagsrum, men biskopen har i kyrkliga medier förnekat att han hade favoriserat Kanala oskäligt.

Den 47-åriga Päivi Vähäkangas valdes ur tredje förslagsrum, men fick 48 procent av de avgivna rösterna. Hon är teologie doktor och bibelforskare med urkyrkan som sin specialitet. Päivi Vähäkangas är sedan i fjol medlem av kyrkomötet.

Två grannstift får nya domprostar den 1 april 2026. Samtidigt som Päivi Vähäkangas tillträder går också hennes nyvalda domprostkollega i Borgå, Camilla Ekholm, in i sitt nya jobb.

Jan-Erik Andelin

Läs också



Mest läst

  1. Vad ska man göra av tomheten?
  2. I somras var det tio år sedan vår son David inte längre orkade leva
  3. En smygande gudstjänstväckelse har även kommit till Finland
  4. ”Folk förstår inte vad prästen säger”
  5. De vackraste julsångerna valdes i Pedersöre

BÖNEHUS. Det har funnits drygt 400 bönehus i Svenskfinland. Kjell Herberts har dokumenterat alla 250 som funnits i Österbotten de senaste 150 åren. Nu har kartläggningen med bild och fakta gett ut en färsk bok, En ton från himlen och en doft av kaffe – Österbottens bönehus. 9.12.2025 kl. 18:08

Personligt. När Janne Sironen var sju år tog hans pappa sitt liv. Idag har han själv en sjuårig son. – Att jag fick Peter var så stort. 9.12.2025 kl. 13:00

SPRÅK. Språkförbistringen väcker irritation vid flera svenska församlingar inom Borgå stift. På domkapitlet manar man till lugn. 8.12.2025 kl. 13:17

EKUMENISKA RÅDET. Laura Häkli är ny generalsekreterare för Ekumeniska rådet i Finland. Hon ska göra praktikantveckor i alla elva medlems­kyrkor. 8.12.2025 kl. 10:00

GRAVFYND. Kvarlevor av tre personer som troligen levde på 1700-talet har fått sin sista viloplats i en grav på begravningsplatsen vid Esbo domkyrka. Kvarlevorna hittades i samband med grävarbeten, eftersom Esbo domkyrka för tillfället genomgår en omfattande renovering. 4.12.2025 kl. 11:49

julmusik. Kyrkorna fylls av ljus, gemenskap och välkända melodier när församlingarna runt om i Borgå stift bjuder in till De vackraste julsångerna. Kantorerna Diana Pandey och Mikaela Malmsten-Ahlsved i Pedersöre församling har valt årets svenskspråkiga sånger. Vi träffades för att tala om årets sångval, personliga favoriter och varför traditionen är så betydelsefull. 3.12.2025 kl. 14:45

julklappar. Hitta en trevlig burk. Börja leta efter uppmuntrande ord, tröstande poesi eller en tom lapp att teckna ner tacksamhet på. Så har du skapat en julklapp som kräver tid och omsorg men nästan inga pengar! 1.12.2025 kl. 14:35

Personligt. Wille Westerholm hade i många år en dröm: att bli personaldirektör på Stockmanns varuhus. Han jobbade på varuhuset i hela 17 år. Sedan tog livet en ny vändning. I dag är han kyrkoherde i Ekenäsnejdens svenska församling. 26.11.2025 kl. 13:24

ortodoxa kyrkan. Finlands ortodoxa kyrka har det ekonomiskt knappt. Nu utreds möjligheten att leda kyrkan genom att gå tillbaka till tiden då man hade bara två biskopsstift. 28.11.2025 kl. 11:32

HELSINGFORS SAMFÄLLIGHET. Prästen som leder landets största samfällighet, i Helsingfors, blir överdirektör vid Undervisnings- och kulturministeriet. 27.11.2025 kl. 16:40

BISTÅNDSARBETE. Sjökapten Tom Lindroos gjorde en frivilliginsats på världens största civila sjukhusfartyg som drivs av kristna Mercy Ships. I Afrika förändrar en operation många människors vardag helt och hållet. 25.11.2025 kl. 20:00

Personligt. Jonas Tallgård har försökt döva sin ångest i nästan hela sitt liv. Han har sökt i den osunda självkontrollen, i drogerna och i botten av många glas. 36 år gammal mötte han sin egen botten, och ett slags ljus. 25.11.2025 kl. 14:31

kyrkobyggnader. Säljas, hyras ut, byggas om eller rivas – kyrkorna i Alphyddan, Åggelby, Rönnbacka, Brobacka och Munkshöjden står inför att avvecklas som gudstjänstlokaler. 24.11.2025 kl. 14:33

domkapitlet. Helsingfors förvaltningsdomstol ansåg att församlingsmedlemmar i Petrus församling inte hade besvärsrätt över domkapitlets beslut att utse kyrkoherde. 20.11.2025 kl. 10:03

NY DOMPROST. Camilla Ekholm är nyvald domprost i Borgå. Hon längtar efter en kyrka där alla känner sig välkomna och uppskattade. 19.11.2025 kl. 08:00
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Maria Sjölund:

Ge det goda vidare, inte tillbaka

Ledare Jan-Erik Andelin

Deras sång ska bli om Jesus

Kolumn Katarina Gäddnäs

Isak Syriern och vårt arma stift och kyrka

Kolumn Patrik Hagman

En smygande gudstjänstväckelse har även kommit till Finland

Kolumn Stefan Vikström

I somras var det tio år sedan vår son David inte längre orkade leva

BÖNEHUS. Det har funnits drygt 400 bönehus i Svenskfinland. Kjell Herberts har dokumenterat alla 250 som funnits i Österbotten de senaste 150 åren. Nu har kartläggningen med bild och fakta gett ut en färsk bok, En ton från himlen och en doft av kaffe – Österbottens bönehus. 9.12.2025 kl. 18:08

Personligt. När Janne Sironen var sju år tog hans pappa sitt liv. Idag har han själv en sjuårig son. – Att jag fick Peter var så stort. 9.12.2025 kl. 13:00

SPRÅK. Språkförbistringen väcker irritation vid flera svenska församlingar inom Borgå stift. På domkapitlet manar man till lugn. 8.12.2025 kl. 13:17

EKUMENISKA RÅDET. Laura Häkli är ny generalsekreterare för Ekumeniska rådet i Finland. Hon ska göra praktikantveckor i alla elva medlems­kyrkor. 8.12.2025 kl. 10:00

GRAVFYND. Kvarlevor av tre personer som troligen levde på 1700-talet har fått sin sista viloplats i en grav på begravningsplatsen vid Esbo domkyrka. Kvarlevorna hittades i samband med grävarbeten, eftersom Esbo domkyrka för tillfället genomgår en omfattande renovering. 4.12.2025 kl. 11:49
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Vad ska man göra av tomheten?
  2. I somras var det tio år sedan vår son David inte längre orkade leva
  3. En smygande gudstjänstväckelse har även kommit till Finland
  4. ”Folk förstår inte vad prästen säger”
  5. De vackraste julsångerna valdes i Pedersöre

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi