Päivi Vähäkangas blir finsk domprost i Helsingfors – biskopens favorit trea

Päivi Vähäkangas, kyrkoherde i Munkkiniemen seurakunta i Munksnäs, blir ny domprost i Helsingfors. Hon valdes på söndagen med klar majoritet.

Valet föregicks av en uppslitande konflikt mellan församlingsrådet i Helsingfors domkyrkoförsamling och biskop Teemu Laajasalos domkapitel. Biskopen drev igenom att valet skulle förrättas som ett direkt folkval, eftersom han anser domkyrkoförsamlingen vara landets flaggskeppsförsamling.

Det tolkades allmänt i flera medier som biskopens stöd för kyrkoherden i Paavalin seurakunta, Kari Kanala, som är känd från reality-tv och standup, bland annat från de tv-serien Kärlek vid första ögonkastet (Ensitreffit alttarilla).

Domkapitlet hade placerat Kanala i första förslagsrum, men biskopen har i kyrkliga medier förnekat att han hade favoriserat Kanala oskäligt.

Den 47-åriga Päivi Vähäkangas valdes ur tredje förslagsrum, men fick 48 procent av de avgivna rösterna. Hon är teologie doktor och bibelforskare med urkyrkan som sin specialitet. Päivi Vähäkangas är sedan i fjol medlem av kyrkomötet.

Två grannstift får nya domprostar den 1 april 2026. Samtidigt som Päivi Vähäkangas tillträder går också hennes nyvalda domprostkollega i Borgå, Camilla Ekholm, in i sitt nya jobb.