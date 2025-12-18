Mura och Karlsson utnämnda till prostar

I den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är prost en hederstitel som stiftets biskop kan tilldela särskilt förtjänta präster.

Niina Mura prästvigdes 2012. Sedan dess har hon arbetat som församlingspastor och kaplan för att sedan vara kyrkoherde i Hangö svenska församling och därefter kyrkoherde i Kimitoöns församling. Hon är också organisationskonsult. Niina Mura har som kyrkoherde målmedvetet verkat för att församlingslivet ska vara fungerande och ha ändamålsenliga former. Genom sitt arbete har hon främjat förutsättningarna för det kyrkliga livet och även verkat för goda gränssnitt mellan kyrka och samhälle.

Peter Karlsson prästvigdes 1998. Han har verkat som präst i flera åländska församlingar och sin längsta tid som kyrkoherde i Ålands södra skärgårdsförsamling. Han har på ett betydande sätt bidragit till Franciskusfestens årliga genomförande på Kökar. Genom detta arbete och sitt sätt att möta människor från olika håll har han främjat den ekumeniska gemenskapen och det goda samtalet mellan kyrkor och samfund. Franciskusfesten på Kökar är en ekumenisk kyrkfest som förenar människor, andlighet och kultur på ett unikt sätt.

Titeln tilldelas präster som är minst 50 år gamla.