Kyrkostyrelsen strök stöd till språköarna – och drar in 36 av totalt 186 tjänster

OMSTÄLLNINGSFÖRHANDLINGAR.

Kyrkostyrelsen spikade slutet på 36 jobb vid ämbetsverket i Helsingfors. På svenska försvinner stödet till de svenska språköarna 2027.

 17.12.2025 kl. 14:16


Kyrkostyrelsen stryker tjänsterna vid sitt ämbetsverk i Helsingfors. Det beslöt dess plenum under ledning av ärkebiskop Tapio Luoma förra veckan.

Kyrkostyrelsen organiseras om, men den svenska avdelningen KCSA blir kvar som en skild svensk enhet. På svenska stryks däremot stödet för arbetet på de svenska språköarna.

Ekonomiskt blir förändringen närmast kosmetisk. Stödet har inte getts i pengar, utan som
KCSA-direktor Sixten Ekstrands arbetsinsats att som präst stöda finska församlingar med deras arbete på svenska.

– Det har på årlig basis blivit omkring tio till femton gudstjänster och andakter, säger han.

Sixten Ekstrand råkar vara i Kuopio när Kyrkpressen ringer upp. Där har 90 personer mött upp i Puijo kyrka till De vackraste julsångerna på svenska. Dagen innan kom 130 personer till motsvarande program i Jyväskylä. Nästa stopp för Sixten Ekstrand innan jul blev i Lahtis.

Stödet till språköarna upphör vid nyår 2027 och en ny lösning behöver nu utarbetas så att ansvaret överflyttas till stift och församlingar.


Får Borgå stift eller de finska stiften ansvaret?

– Det är i princip församlingarna som i första hand har ansvaret, säger Sixten Ekstrand.

Kyrkostyrelsen har gett personalhjälp till svenskt arbete i Nurmijärvi, Lahtis, Jyväskylä, Kuopio och Uleåborg. I Kotka, Lojo och Björneborg har de finska församlingarna för närvarande präster som kan göra församlingsarbete på svenska.


Uppsägningar i januari

Kyrkostyrelsen drar nu in 36 av totalt 186 tjänster som har ställts under omställningsförhandling. Med det vill man fram till år 2030 minska utgifterna med tre miljoner euro. Efter trettondag börjar omställningssamtalen och uppsägningarna meddelas inom januari 2026.

Kyrkostyrelsen ska framöver jobba med kyrkans påverkan i samhället och mindre stöda församlingarna eller ordna nationella kyrkliga evenemang. På svenska uppges det vara oklart om samarbetet med evenemang som Helsingfors bokmässa eller Stafettkarnevalen fortsätter, eller om stift eller församlingar tar över där.

Jan-Erik Andelin

