BISKOPENS JULHÄLSNING.

När vinterns mörker sänker sig över vägarna, brukar diakonen Timo tända en lykta och ställa den nere vid avtaget till huset. Det känns bra, sade han en gång. Men hans familj förstod inte riktigt varför. Varför skulle det varje kväll behövas en lykta vid vägen?

 22.12.2025 kl. 20:43


En dag när Timo öppnade postlådan låg där ett oväntat kuvert. Nyfiken sprättade han upp det och fann ett brev som fick honom att stanna upp. Brevskrivaren hade lagt märke till den lilla lyktan vid Timos hus och ville tacka honom för att han tände den varje kväll. Orden värmde: någon var glad för att en lykta sken i mörkret och gav hopp.


Tänk att det kan betyda så mycket att någon tänder ett ljus här i världen. Den lilla lyktan förändrar inte hela landskapet, men den säger: Här finns ljus. Här finns någon som bryr sig. Och kanske är det just det vi behöver i adventstid – små tecken och ljuspunkter som påminner oss om att mörkret inte har sista ordet.


I många hem lyser adventsljus och vackra dekorationer som bäst. Här i biskopsgården hänger vi upp symbolerna tro, hopp och kärlek i fönstret mot domkyrkans torg. Men ljus handlar inte bara om stjärnor i fönstren eller om ljus på våra bord. Vi kan tända ljus för varandra genom det vi säger och gör. Ett vänligt ord, en omtänksam handling, ett telefonsamtal eller ett besök till någon som är ensam, tid att stanna upp och lyssna – det är som små lyktor. De säger: Du är sedd. Du är viktig. Du är inte ensam. Jag bryr mig.

De säger: Du är sedd. Du är viktig. Du är inte ensam. Jag bryr mig.

Julens budskap är att Gud själv tänder ett ljus i vår värld. Ett barn i en krubba, ett hopp som föds mitt i det som verkar hopplöst. Jesus Kristus kommer med budskapet om att Gud är med oss i livets alla lägen. Guds kärlek räcker till och vi får tro att vi är dyrbara och värdefulla i Guds ögon. Och den som är älskad behöver inte leva upp till alla krav och förväntningar. Inte ens till jul. För Guds kärlek kommer med frid och barmhärtighet.


Ljuset behöver inte alltid vara stort och bländande – ibland är det bara en lykta vid en vägkant. Men det räcker för att visa att mörkret inte är allt. Genom våra ord och handlingar kan vi ge nytt mod och hopp. För någon kan just ditt ljus vara det som gör att en medmänniska orkar ta nästa steg och tro på morgondagen. Märkvärdigare än så behöver det inte vara. Och samtidigt så stort och betydelsefullt.


Så låt oss tillsammans komma ihåg att tända ljus vid människors väg och lysa upp där vi kan. Då kan världen bli en lite ljusare plats att leva på och hoppet om en bättre framtid växa.


Jag önskar dig en välsignad och fridfull jul!

Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift

