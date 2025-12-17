Ledare Jan-Erik Andelin

Peter Kankkonen födde upp hästar och fann i samspelet mellan människa och djur en djup källa till både stillhet och insikt.

Nekrolog: Peter Kankkonen – i kärlekens och trons tjänst

Nekrolog.

Morgonen den 15 december 2025 avled Peter Kankkonen, 74 år gammal. Det är med stor tacksamhet vi minns honom: en man, pappa, lillabror, farbror, präst, författare och medmänniska som levde sitt liv i tjänst för andra, för kyrkan och Guds ord.

 17.12.2025 kl. 18:19

Peter föddes den 9 juli 1951 i Borgå och växte upp på Replot där tron, samtalet och orden hade en självklar plats. Det var av sin mamma Margareta, som var lärarinna, som han fick sitt tidiga och livslånga intresse för litteratur och berättande. Lika starkt var pappa Hemmings exempel på hur en präst kan vara i sin relation till församlingsborna. Detta blev en avgörande del för Peters beslut att bli präst. Redan som ung visade han ett stort interesse för människor och en förmåga att lyssna – egenskaper som kom att prägla hela hans livsgärning. Barndomens år och de österbottniska landskapen lade grunden för hans kärlek till både människor och natur.

Prästämbetet bar han med värme och närvaro. Han tjänstgjorde bland annat i Tomas församling i Helsingfors och senare som kyrkoherde i Karleby svenska församling (1986-2014). Han tjänstgjorde också som turistpräst i Florida, USA och Spanien. I mötet med människor — vid dop, vigslar, sjukbäddar och begravningar – var han alltid närvarande och lyhörd. Han blev en betrodd själasörjare för många.

Peter var också djupt engagerad i samhällsfrågor och i människans ansvar för sin nästa och hade mod att stå upp för sina åsikter. Många känner honom också som ”hästprästen”. Han födde upp hästar och fann i samspelet mellan människa och djur en djup källa till både stillhet och insikt. Denna livsform blev också en del av hans skapande. I sina böcker, bland annat Hästprästen och I hästprästens hage, delade han med sig av erfarenheter, livsvisdom och humor. En dag när Peter kom hem från skolan i Replot, berättade 8-åriga Peter stolt att han kunde en ramsa på finska som lydde ”Hevonen on häst, pappi on präst”. Föga visste lilla Peter då att dessa ord skulle komma att prägla hela hans liv.

Peter var även författare till boken Suomettuva Suomi, en bok om finlandiseringen av vårt land som väckte uppmärksamhet också utanför Finlands gränser och som också gavs ut i Sverige och Norge. Den noterades till och med i franska diplomatkretsar. Under denna tid var Peter partisekreterare i Konstitutionella folkpartiet och valdes som elektor i presidentvalet för Matti Wirkkunen. Parallellt med sitt skrivande arbetade han med videoproduktion genom Vagabond Video. Under en tid visades hans produktioner även på Finnairs långflygningar.

I sitt privata liv fann Peter stor glädje och trygghet i sin familj. Han var gift med Eeva Örmä från Björneborg, som stod honom nära och var en viktig del av hans liv. Tillsammans fick de två barn, Maria och Fredrik, som var en källa till glädje för honom. Familjen betydde mycket för Peter och gav honom både kraft och förankring genom livet. Peter älskade att vara på Replot med sin familj.

Vi minns Peter som en varm och engagerad medmänniska – och som en präst som inte stod över andra, utan en som gick bredvid. Vi saknar honom men gläds över att hans livsverk lever vidare i de människor han berörde och i orden han skrev.

När jag frågade honom några dagar före hans död vad han önskar att säga till församlingsborna i Karleby svarade han: ”Jag önskar dem Guds välsignelse”.

Peter var en underbar pappa för Maria och Fredrik och en underbar make för Eeva.

Tills vi möts igen, lillabror.

Johan Candelin,
storabror

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi