Konservativt nätverk samlades i Pedersöre

Moderator Soili Haverinen och paneldeltagarna Daniel Nummela, Stig-Erik Enkvist, Albert Häggblom och Tom Säilä inledde kyrkfolkets adventsfest med en paneldebatt. Mot kvällen fortsatte programmet med bibelundervisning och sångfest.

Nätverket Kyrkfolket upplever inte att deras retorik hårdnat, men nog att klimatet i kyrkan gjort det. De frågar sig om det kommer finnas ”trygga rum” för dem i kyrkan i framtiden.

Den 13 december ordnades Kyrkfolkets adventsfest i Pedersöre kyrka, den andra adventsfesten i nätverkets historia. Årets upplaga inleds med ett panelsamtal under rubriken ”Hur bygger vi kyrka?”

Moderator Soili Haverinen från STI presenterar deltagarna, Daniel Nummela (Kansanlähetys), Stig-Erik Enkvist (LFF), Albert Häggblom (Slef) och Tom Säilä (Sley) och slänger ut den första frågan: Hur ser era rörelsers förhållande till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ut?

Tom Säilä konstaterar att det alltid behöver finnas någon form av spänning mellan väckelserörelserna och kyrkan, om så inte vore fallet skulle det inte finnas väckelserörelser. Samtidigt har spänningarna ökat de senaste årtiondena. Han nämner ämbetsfrågan och äktenskapsfrågan som de två tydligaste anledningarna.

Kollegan Albert Häggblom uttrycker det som att Slef förhåller sig till kyrkan med en kritisk solidaritet. Många av Slef:s medlemmar lever med ena foten i sin lokala församling och andra foten i väckelserörelsens bönehus och lokalavdelningar.

– Den här modellen har med åren blivit svårare. Här i Pedersöre funkar den fortfarande, men på en del andra orter är den inte längre möjlig, säger han och tillägger:

– Min fråga är, finns det en trygg plats för Slef i kyrkan i framtiden?

Stig-Erik Enkvist ställer sig bakom den frågan och Daniel Nummela säger att hans egen organisation inte har förändrats särskilt mycket, men att kyrkan har förändrats radikalt. Samarbeten som pågått i tiotals år avslutas om man inte är beredd att godta kyrkans nya syn på ämbete och äktenskap.

– Vi är i en väldigt allvarlig situation, säger han.



”Klumpas ihop som kvinnohatare”

Hur ska man fortsätta bygga kyrka på biblisk grund, trots det motstånd som finns? Frågan kommer från moderator Soili Haverinen, och Stig-Erik Enkvist tar till orda:

– Eftersom människor idag inte kommer till kyrkan ska Guds ord komma till människorna. Det betyder att mer och mer missionsarbete flyttar över till internet. Jag tror det är där vi möter människor, säger han.

Daniel Nummela nämner vikten av att hålla fast vid Guds ord, särskilt då han upplever att kyrkan och biskoparnas retorik politiseras.

Soili Haverinen avslutar med att referera till en ledare i Helsingin Sanomat (12.12.2025) under rubriken ”Piispa toi jännitteiden kiristymisen näkyviin”. Utgångspunkten för ledaren är att Mari Leppänen, biskop i Åbo ärkestift, ansökt om tjänstledighet. Det här för att ”samla mod och styrka” i en tid där hatiska uttalanden mot kvinnor och sexuella minoriteter, samt ifrågasättandet av kvinnor som präster, har ökat.

Daniel Nummela kommenterar. Han säger att det här inte är en ny fråga, men i dag är situationen den att hälften av prästerna i den evangelisk-lutherska kyrkan är kvinnor. Det är vad som förändrats.

– De unga kvinnoprästerna är mer aggressiva än tidigare. De behöver inte heller förstå att det finns en sån här övertygelse (gällande ämbetsfrågan, reds anmärkning), och det ökar spänningarna.

Stig-Erik Enkvist tar vid:

– Jag tror att det som förändrats är att väckelserörelserna alltmer djärvt citerar Guds ord. Och Guds ord är väldigt allvarligt om man förkunnar det klart och tydligt. Det är anledningen till den här typen av ledare.

Tom Säilä får sista ordet. Han säger att narrativet om konservativa kristna som kvinnohatare verkar sälja bra, men att det är en grov förenkling av värderingar baserade på Bibeln.

– Vi klumpas ihop ganska slarvigt, till exempel som kvinnohatare. En anledning till att de gör så här är att de inte alls förstår vad kärleken till Guds ord handlar om. De här frågorna ses som politiska frågor.

Innan adventsfesten övergår i kaffeservering och bibelundervisning nämner de fyra panelisterna vad som kännetecknar kyrkfolks-­nätverket. Där nämns det stöd de kan erbjuda varandra i ett kyrkoklimat som de upplever att hårdnar.





Kyrkfolket

– Är ett tvåspråkigt nätverk för väckelserörelser och samfund som ”håller fast vid Bibeln som Guds ord” och ”en röst för dem som länge inte har fått göra sin röst hörd i vår fokkyrka”, som det står att läsa på deras webbplats.

– Till nätverket hör Laestadianernas fridsföreningars förbund (LFF), Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys ry (LSRY), Lähetysyhdistys rauhan sana (LYRS), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Svenska lutherska evangeliföreningen (Slef), Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys ry (Sley), Suomen Raamattuopiston säätiö (SROS) och Suomen teologinen instituutti (STI).