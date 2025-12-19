Stefan Forsén blir samfällighetens chef i Helsingfors för våren 2026

Det är oklart om samfällighetsdirektör Juha Rintamäki säger upp sig eller inte, efter att ha fått en hög tjänst vid ett ministerium. Gemensamma kyrkorådets ordförande Maika Vuori gick emot rådet hon leder.

Prästen Stefan Forsén sköter samfällighetsdirektörens uppgifter i Helsingfors fram till sommaren 2026. Det beslutet fattade ordföranden för det gemensamma kyrkorådet i Helsingfors, Maika Vuori på fredagen.

Bakom arrangemanget ligger ett olöst läge kring att den nuvarande samfällighetsdirektör Juha Rintamäki har fått en av de fem överdirektörstjänsterna vid Undervisnings- och kulturministeriet. Enligt Kyrkpressens information ska Rintamäki ha önskat få fem års tjänstledighet från samfälligheten för att kunna återvända när hans mandatperiod vid ministeriet tar slut.

Juha Rintamäki tillträder från årsskiftet som överdirektör för konst och kultur vid ministeriet. Tjänsten innefattar också statsmaktens relationer till kyrkor och samfund.

Förvaltningsstadga ger

ordförande fria händer

I det gemensamma kyrkorådet uppges stämningen enligt Kyrkpressens information vara upprörd, eftersom majoriteten ifrågasatt Rintamäkis försök att långvarigt sitta på två stolar. Efter en lång diskussion vid ett extra insatt möte gick ordförande Maika Vuori emot en 10–3 majoritet i rådet. Enligt förvaltningsstadgan för rådet har ordförande juridiskt rätt att självständigt avgöra ärenden av det här slaget.

"Ansökningar om tjänstledighet på ett halvt år har nästan regelmässigt godkänts inom samfälligheten och dess församlingar även tidigare, om än inte helt vardagligt när det gäller ledande tjänster”, säger Maika Vuori i ett pressmeddelande.

Forsén erfaren

samfällighetschef

Tjänstledigheten ger Juha Rintamäki möjlighet att i lugn och ro överväga om han vill säga upp sig från Helsingfors kyrkliga samfällighet, skriver Maika Vuori. Hon är kyrkoherde i Pitäjänmäen seurakunta i västra Helsingfors och kontraktsprost i sitt prosteri.

Stefan Forsén har sedan 2018 lett den del av kyrkligt arbete i Helsingfors som inte sköts av de 19 församlingarna själva, utan gemensamt av samfälligheten. Dit hör till exempel familje-, student- eller sjukhusarbete.

Kompletterat fredag kl. 16.20 med motsättningarna inom det gemensamma kyrkorådet.