Nytt från domkapitlet i december 2025.

Stiftet söker ny diakonisekreterare och två nya kyrkoherdar

BORGÅ STIFT.

Nyrekryteringarna vid domkapitlet i Borgå fortsätter. Nu söks en stiftssekreterare för att leda församlingsdiakonin i stiftet.

 12.12.2025 kl. 10:50

Den nuvarande stiftssekreteraren Cecilia Forsén som går i pension under våren 2026. Tjänsten som ny ledande tjänsteinnehavare vid domkapitlet för arbetet med diakoni kan sökas senast den 26 januari. Det var ett av många beslut vid domkapitlets sammanträde på torsdagen.

Tre prästtjänster i stiftet är lediga att sökas. Församlingarna i Hangö och Jakobstad söker kyrkoherde och församlingen i Närpes en kaplan för Övermark. Tjänsterna kan sökas till den 26 januari.

Två nya präster och två nya diakoner vigs till tjänst på trettondagen i Borgå domkyrka. Till prästämbetet vigs är Niklas Andersson och Edith Kortekangas. Andersson kommer att arbeta som församlingspastor i Petrus församling, där också hans fru Katja Andersson enligt uppgift på sociala medier blir ny handledare i barnarbetet. Kortekangas blir församling i Vanda svenska församling.

På trettondagen diakonvigs enligt Kyrkpressens information också Joanna Holm och Eva Kuhlefelt.

Rune Lindblom blir tf kyrkoherde i Korsholm. Kaplan Mats Björklund som skött tjänsten är tjänstledig under år 2026.

Markus Kallatsa blir ordinarie kaplan i Ekenäsnejdens församling från maj 2026.

Hanna Jern som är församlingspastor i Vasa blir tjänstledig för ett år för att i stället vara tf kaplan i Oravais i Vörå församling från februari 2026.

Frank Isaksson förordnas som församlingspastor i Malax tillsvidare.

Kjell Thuvall och Johannes Huumonen förordnas för ett år som församlingspastorer; Thuvall i Ekenäsnejdens svenska församling och Huumonen i Esbo svenska.

Martin Jakobsson förordnas som församlingspastor Johannes församling i Helsingfors från januari till april 2026.

Fem ytterligare präster kommer att vara tjänstlediga under år 2026. Meri Yliportimo i Ekenäsnejdens församling är ledig från februari till december 2026 och Jakob Edman i Jakobstad från april till oktober 2026. Kyrkoherde Tom Bergman i Sjundeå arbetar under året med 80 procents anställning.

Kortare tjänstledigheter har Denise Blomqvist i Mariehamn och Sini Aschan i Vanda som vardera är lediga tre månader under vårterminen.

Elefteria Apostolidou i Domkyrkoförsamlingen i Borgå har avlagt examen i ledning av församlingsarbete medan Mikael Hultén i Kyrkslätt och Maria Björkgren-Vikström i Åbo har avlagt pastoralexamen.

Domkapitlet beviljade vid sitt sammanträde på torsdagen också Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rätt att ha konfirmandundervisning 2026–2028.

