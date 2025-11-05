Hallå där Carita Riitakorpi!

Hon vill att alla ska få en julklapp i år. – Det finns ett stort behov av stöd, allt fler har det knapert. Det ser vi tydligt i arbetet inom församlingarnas diakoni, säger Carita Riitakorpi som är diakonissa i Matteus församling.

Om du känner att du kan och vill hjälpa tomten med klapparna i år så öppnar församlingarnas julinsamling, Ge en julgåva, redan den 13.11.

– Vi samlar in presentkort som delas ut till våra klienter inför jul. Kortet får gärna gå till de stora dagligvarukedjorna. De gör det möjligt för familjer att själva köpa mat och julklappar

enligt sina behov. Det är ett respektfullt sätt att hjälpa och få hjälp.

Ge en julgåva – församlingarnas julinsamling 13.11–7.12. Du kan lämna ett presentkort i alla svenska församlingar i huvudstadsregionen, under kansliernas öppethållningstider. Mer info samt öppethållningstider på lahjalahimmaiselle.fi