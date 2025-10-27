Biskopens son lämnade in besvär om tjänst vid domkapitlet

Sebastian Åstrand har lämnat in ett besvär till förvaltningsdomstolen i Helsingfors angående tjänsten som lagfaren assessor vid domkapitlet i Borgå. Han var en av de jurister som sökte tjänsten, medan domkapitlet valde Mikaela Strömberg-Schalin. Hon tillträder i mars.

– En av de sökande, Sebastian Åstrand, har besvärat sig. Besväret är inlämnat till förvaltningsdomstolen. Det verkar vara ganska långa köer med ärenden där, så det kommer antagligen att räcka åtminstone ett år innan ett beslut kommer, säger domprosten Mats Lindgård.

Det var Lindgård som var ledde tillsättningsprocessen vid domkapitlet när domkapitlet skulle besätta tjänsten som lagfaren assessor. Normalt skulle processen ha letts av biskop Bo-Göran Åstrand, men eftersom hans son Sebastian Åstrand var en av de sökande var biskopen jävig.

– Mikaela Strömberg-Schalin tillsätts som tf lagfaren assessor tills besväret är avhandlat. Hon tillträder i mars och fram till mars har Lars-Eric Henricson ställt sig till förfogande och fortsätter sköta tjänsten, säger Lindgård.



”Bristande sakkunskap”



I besväret redogör Sebastian Åstrand för fem grunder för att han vill att domkapitlets beslut ska upphävas och tas upp till ny behandling.

För det första anser han att domkapitlet utelämnat relevant information om hans arbetserfarenhet och kompetens då man räknat upp de sökandes meriter.

Dessutom hänvisar han till bristande sakkunskap om kyrkans förvaltning och lagstiftning hos Mikaela Strömberg-Schalin. Han anser att domkapitlet gjort fel i att inte redovisa för avsaknad av relevant sakkunskap som berör tjänstens kärnområden.

Han hänvisar också till att Strömberg-Schalin lämnat vilseledande uppgifter vid ansökan, till att personbedömningens betydelse vid valet är oklar och att det finns brister i utvärderingen och förslaget till beslut.

Sammanfattningsvis anser han att domkapitlet lämnat en mer omfattande och positivt vinklad redogörelse för Strömberg-Schalin än för honom själv, och att beslutsunderlaget därför strider mot likabehandlingsprincipen och objektivitetsprincipen.

Ursprungligen var det fyra personer som sökte tjänsten som lagfaren assessor, men en av dem fyllde inte kraven gällande språkkunskaper och en annan drog tillbaka sin ansökan. Slutligen stod valet därför mellan Mikaela Strömberg-Schalin och Sebastian Åstrand.





”Viktigt att en oberoende instans granskar processen”



– Jag har verkligen inte tagit lätt på beslutet att överklaga, säger Sebastian Åstrand till KP.

– Men jag tycker att det är viktigt att en så central tjänst tillsätts med full transparens och rättssäkerhet. För mig handlar det om förtroendet för kyrkans beslutsprocesser och om att vi alla, oavsett utgång, vill det bästa för stiftet och församlingarna.

Han menar att det finns brister i hur meriter och uppgifter har presenterats och värderats, och det är därför viktigt att en oberoende instans får granska processen.

– Samtidigt hoppas jag att man i efterhand kan se det här som ett tillfälle till lärdom och utveckling, både för mig och för domkapitlet.



Försvåras frågan personligen för dig av att domkapitlet leds av din pappa?



– Jag förstår att frågan väcks, men nej, det påverkar inte själva sakfrågan. Min pappa har inte deltagit i handläggningen eller beslutsfattandet i ärendet, vilket också framgår av handlingarna.



– Det är förstås en lite ovanlig situation, men för mig är det både naturligt och nödvändigt att hålla isär familjerelationer och tjänsteutövning. Det här är en rättslig och förvaltningsmässig fråga, inte en personlig, säger Sebastian Åstrand.



Han tillägger att hans engagemang i kyrkan går långt tillbaka, och det var därför självklart för honom att söka den här tjänsten när den lediganslogs.

– Jag såg det som en möjlighet att förena min juridiska kompetens med mitt engagemang för kyrkans verksamhet. Min ambition är att bidra till en rättssäker och trovärdig kyrklig förvaltning, oavsett utgången i processen.





Här kommer övriga beslut från domkapitlets möte förra veckan:

Förordnanden

Kyrkoherden i Hangö svenska församling Monica Cleve avgår på egen begäran på grund av pensionering. Sista dagen i tjänst är 30.9.2026.

Pastor Eva Ahl-Waris förordnas som församlingspastor i Ingå församling på viss tid 1.12.2025–31.8.2026.

Pastor Alexander Nykvist förordnas som församlingspastor i Åbo svenska församling på viss tid 1.1–31.5.2026.

Pastor Terttu Laaksonen förordnas som tf kaplan i Esbo svenska församling på viss tid 1.1–31.12.2026.

Pastor Tuomas Toivonen förordnas som tf kaplan i Närpes församling på viss tid 1.10.2025–31.1.2026.

Stiftssekreterare i församlingsdiakoni vid Domkapitlet i Borgå stift

Stiftssekreteraren Cecilia Forsén avgår på egen begäran på grund av pensionering. Sista dagen i tjänst är 31.3.2026.

Lagfaren assessor vid domkapitlet i Borgå stift

Till förvaltningsdomstolen i Helsingfors har lämnats in ett besvär i ärendet. Mikaela Strömberg-Schalin anställs som tf lagfaren assessor från 1.3.2026 tills vidare. Lars-Eric Henricson anställs som lagfaren assessor på viss tid 1.11.2025–28.2.2026. Tilläggsinformation: Mats Lindgård 040 594 6038

Lediga tjänster i stiftet

En kaplanstjänst i Vörå församling (Oravais) förklaras ledig att sökas. Tjänstestället är Oravais församlingscenter. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. Ansökan jämte utdrag ur prästmatrikeln bör vara domkapitlet till handa senast 7.11.2025 kl 12.

Malax söker en församlingspastor i ett förordnande som gäller tills vidare. Intresseanmälan bör vara domkapitlet tillhanda senast 26.10.2025.

Petrus församling söker en församlingspastor i ett förordnande som gäller tills vidare. Intresseanmälan bör vara domkapitlet tillhanda senast 26.10.2025.

Vanda svenska församling söker en församlingspastor med betoning på ungdomsarbete i förordnande som gäller tills vidare. Intresseanmälan bör vara domkapitlet tillhanda senast 31.10.2025 kl 12.

Annonser kan läsas i sin helhet på domkapitlets hemsida och på KirkkoRekry.

Artikeln kompletterad med information om det besvär Sebastian Åstrand skickat till förvaltningsdomstolen 27 oktober kl. 15.50 och kl. 16.50 med Åstrands kommentarer till besväret.