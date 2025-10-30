Kolumn Maria Sundblom Lindberg

Lyssna på Susanna Sandells nyskrivna dopsånger på svenska

musik.

Hon har gett ut två sånger på temat dop i höst och den tredje utkommer i november. Susanna Sandell ser gärna att sångerna sprids och sjungs.

 30.10.2025 kl. 19:42

Susanna Sandell har sett ett behov av nya dopsånger på svenska.

– Det är ofta samma sånger som sjungs på dop, säger hon.

Nu har hon en utgivning av tre låtar på Spotify, Itunes och andra streamingtjänster på gång.





Den första låten, Det enda jag kan ge, släppte hon för en månad sedan, Håll din hand hårt om mitt finger kom senaste vecka och Underbart skapad kommer ut i november.

Det enda jag kan ge skrev jag när vår son Elis blev döpt för två år sedan. Den sången är den nyaste. Håll din hand hårt om mitt finger skrev jag till en systerdotters dop för sju år sedan. Låten som kommer i november brukar jag kalla en tvillinglåt till en dopsång. Jag skrev en låt till en annan systerdotters dop, och det var flera olika delar i den som inte riktigt passade ihop. Så blev det en separat låt som heter Underbart skapad.

Den sistnämnda har getts ut tidigare under Petrus lovsång för några år sedan.

– Då blev det en enkel akustisk version med piano och sång och jag ville göra nånting mer av den. Nu kommer den i en ny version med nytt och större arrangemang med Wasa Gospel.

Eftersom Susanna leder kören tillsammans med Emma Wallin-Flottorp var det inte så svårt att få dem till studion.

– Det ska bli roligt att ge ut sången på nytt i ett lite större arrangemang.

Då Susanna uppträder ackompanjerar hon vanligtvis sig själv på piano. Under inspelningen har hon kompats av en grupp.

– Jag spelar piano och dragspel på den första låten. Vi spelade in i Jonas Siréns studio och han spelar ganska många av instrumenten. Anton Sundell spelar trummor och Emma Strömbäck-Mård cello.

Arrangemangen har musikerna jobbat fram tillsammans.

– Jag har haft en tanke och sen har musikerna haft en del friheter. Emma har varit med och arrangerat för cello.


Kärlekssånger till ett litet barn

Som nästa steg har Susanna spånat på att ge ut någon typ av sånghäfte eller noter.

– Jag har fått frågan av flera kantorer och musikmänniskor. Det skulle ju vara roligt om de här sångerna kom till nytta någonstans.

Sångerna lämpar sig också att sjungas vi andra tillfällen än dop.

– Jag har sagt att temat är dopsånger, men de kan lika gärna sjungas som kärlekssånger till ett litet barn eller en liten krabat, säger hon.

Hon tror att kantorernas intresse för sångerna handlar främst om de vill ha något nytt och fräscht vid dop.

– Det är ofta många barn involverade och man vill ha något som känns som nära och personligt på svenska.

Inom kort ska Elis få ett syskon.

– Kanske det blir en ny dopsång eller en syskonsång då. Jag tänker också att det skulle vara roligt att skriva barnsånger. Dopsångerna är inte barnsånger egentligen, eftersom man sjunger om eller till ett barn. Ren barnmusik skulle vara rolig att testa någon gång.


Musiken för spegla tron naturligt

Susanna säger att hennes skrivprocess är ganska långsam.

– Jag har någon sång som skulle vara rolig att ge ut, men som inte riktigt har hittat sin form ännu. Jag tror att det får ta sin tid, jag har inte bråttom någonstans.

Inspirationen flödar bäst när hon har något att skriva om. Kreativiteten kräver utrymme och hon behöver lite luft och tid för skapande.

– Ofta finns tron inbakad i sångerna, men inte alltid jättetydligt. Jag vill att min musik får spegla min tro på ett lika naturligt sätt som mitt liv gör. Jag rör mig någonstans mitt emellan landskap.


Hur pass mycket ser du att Gud är involverad i ditt låtskrivande?

– Det är väldigt varierande. Ibland är hela låtskrivningen en böneprocess.


Känner du inspiration av helig Ande?

– Det händer sig. När jag skrev Underbart skapad hade jag en speciell upplevelse. Det kändes som ”wow” och sången kom på ungefär tjugo minuter. Jag började skriva på kvällen lite grann och när jag vaknade på morgonen började jag nynna på en melodi. Då gick jag till pianot och började spela. Sången föll på plats på ett speciellt sätt. Det var en ganska stark andlig upplevelse. Men det är inte den normala processen för mig.

Susanna har överraskats av den respons hon redan fått på sångerna.

– Det är inga skyhöga lyssnarsiffror men jag är jätteglad över att folk som hört dem faktiskt bemödat sig att ta kontakt och tacka. Jag hade räknat med att det är ganska nischat att skriva dopsånger på svenska.

Text och foto: Johan Sandberg

