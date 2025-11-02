Höstdagarna 2025: Gemenskap fortfarande det viktigaste

Årets tema för Höstdagarna var Gemenskap. När FKS styrelse, som arrangerar dagarna, valde temat lät de sig inspireras av Höstdagarnas långa historia och tittade lite i arkivet.

–1970 var temat också Gemenskap och det kostade 24 mark att delta, berättar FKS:s (Förbundet för kristen skolungdom) ordförande Alina Granö.

Mycket har förändrats under FKS 75 åriga historia men en sak är den samma:

– Gemenskap är jätteviktigt, att alla ska få känna att de har någonstans där de hör hemma och kan vara sig själva.











Över hälften av deltagarna var på plats gör första gången. Samtidigt finns det talkoarbetare som varit med länge. Alina Granö deltog själv för tionde gången.

– I år kom jag för att få göra något för andra, för att få ordna något och se hur folk trivs. Det är roligt att få göra tillsammans med andra och jag har fått många vänner på vägen.

I år jobbade 40 personer på talko på Höstdagarna som genomförs nästan helt med frivilliga krafter.