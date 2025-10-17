Fredrik Kass vill bli herde i Korsholm

Kyrkoherdetjänsten i Korsholms svenska församling har inom utsatt tid sökts av Fredrik Kass, kyrkoherde i Kvevlax församling, rapporterar domkapitlet i Borgå stift idag. Domkapitlet intervjuar den sökande vid följande sammanträde, den 23 oktober.
Lediga tjänster i stiftet:
Malax söker en församlingspastor i ett förordnande som gäller tills vidare. Intresseanmälan bör vara domkapitlet tillhanda senast 26.10.2025.
Petrus församling söker en församlingspastor i ett förordnande som gäller tills vidare. Intresseanmälan bör vara domkapitlet tillhanda senast 26.10.2025.
Vanda svenska församling söker en församlingspastor med betoning på ungdomsarbete i förordnande som gäller tills vidare. Intresseanmälan bör vara domkapitlet tillhanda senast 31.10.2025 kl 12.