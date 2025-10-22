Esboförsamlingar gav stort anslag till Gaza – runtom i Borgå stift bidrar också andra

Esbo kyrkliga samfällighet har anslagit 30 000 euro i katastrofhjälp för civila offer i det pyrande kriget i Gaza. Hjälpen förmedlas av Finska Missionssällskapet (FMS).

Flera stora evangelisk-lutherska samfälligheter har årligen beslutat om anslag till palestinierna, ofta via Kyrkans Utlandshjälps eller FMS katastroffonder.

Sedan kriget bröt ut har församlingarna i Tammerfors totalt gett omkring 135 000 och samfälligheten i Esbo hittills 75 000 euro i anslag till nödställda i de palestinska områdena.

I Borgå stift har bland andra Åbo, Sibbo, Korsholms och Mariehamns församlingar anslagit eller samlat in större summor. Pedersöre församling, särskilt dess frivilligverksamhet kring Missionsstugan, stöder också båda katastroffonderna.

I Helsingfors har Johannes församling gett ett större anslag riktat direkt till behövande i Gaza.

Medlen förmedlas i huvudsak via Mellanöstern-kyrkornas råd MECC med säte i Beirut, och dess hjälporganisation för de palestinska områdena DSPR.



Kyrkans Utlandshjälp uppger att man också samarbetar med mindre palestinska organisationer som Al Nayzak som stöder utbildning samt med ungdomsorganisationen Pyalara. De är vardera förankrade i Jerusalem och på den palestinska Västbanken.

Uppdaterat onsdag kl. 17.15 med en bidragsgivande församling, kl. 18.00 med partnerorganisationerna.