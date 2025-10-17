Sällsynt konstdonation når Borgå stift – ”Jag blev både överraskad och glad"

Här donerar Rolf Holm en del av sin konst till Borgå stift. Till vänster i bild sonen Stefan Holm och biskop Bo-Göran Åstrand.

Under fredagseftermiddagen mottog biskop Bo-Göran Åstrand en något annorlunda donation till Borgå stift. Det rör sig om 45 tavlor föreställande kyrkor signerade Vasakonstnären Rolf Holm. Gåvobrevet undertecknades i Holms ateljé på Strandgatan i Vasa.

– Jag blev både överraskad och glad. Mig veterligen har det aldrig tidigare hänt att Borgå stift fått motta en donation av det här slaget och den här omfattningen, säger biskop Bo-Göran Åstrand då han återknyter till den första kontakten till familjen Holm och deras erbjudande om att donera tavlorna.

I ateljén står tavlorna redan inpackade och redo för transport. Tills vidare kommer de att förvaras vid domkapitlet, men tanken är att tavlorna ska ges vidare vid församlingsbesök eller i möte med människor som engagerat sig i det kyrkliga livet i Borgå stift och som har en koppling till någon av kyrkorna som finns avbildade. Det här i enlighet med vad som överenskommits i gåvobrevet.





Biskop Bo-Göran Åstrand får en rundtur i Rolf Holms ateljé.





Bland motiven till de 45 målningarna hittas kyrkor från Björköby, Korsnäs, Malax, Närpes, Nykarleby, Pedersöre, Terjärv, Tenala, Sjundeå och Oravais, för att nämna några. En del av tavlorna i donationen föreställer också kyrkor utanför Borgå stifts område.

– När jag någon gång besöker församlingar i något annat stift så kommer jag att kunna överraska värdarna med att kanske ta fram en tavla och säga: se, här finns en gåva från Borgå stift i anslutning till er kyrka. Och det här är unikt! Att vi får en donation som vi kan använda på det här sättet.

Det var en märkbart rörd Rolf Holm som mottog biskopens tack för donationen, hållandes sin keps i handen.

– Jag har rest ganska mycket, både med min fru och allena, men jag har alltid gått till kyrkan om dörren varit öppen och där fått kraft, lugn och styrka. Jag har inte behövt poängtera det alltid, men så är det, säger Rolf Holm.