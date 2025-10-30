Kolumn Maria Sundblom Lindberg

Gläntan var insikten om hur rädslor styrde mig

Kolumn Stefan Vikström

Alla riter och all bön är en djupdykning i det imaginära

Ledare Jan-Erik Andelin

Överallt lurar frestelsen att slå sig till ro och kopiera upp fjolårets program

Mer än var tionde anställd vid Kyrkostyrelsen mister jobbet

Svenska enheten KCSA ser ut att överleva reformen vid Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen och dess finskspråkiga avdelningar kommer att få en ny så kallad matrisorganisation 2027. Många av de nuvarande avdelningarna kommer att försvinna. Den svenska centralen KCSA ser däremot ut att få fortsätta som sin egen specialenhet.

 30.10.2025 kl. 21:54

Kyrkostyrelsens svenska central KCSA kommer att finnas kvar också efter att Kyrkostyrelsen läggs om. Så ser det åtminstone ut i de planer som presenterades för personalen på torsdagen.

– Vi har tänkt att det är bäst att KCSA blir kvar som en specialenhet för att den arbetar så annorlunda än motsvarande avdelningar på finska. Men vi måste spara tre miljoner i euro i hela Kyrkostyrelsen och det kommer också att beröra KCSA, säger Kyrkostyrelsens kanslichef Niilo Pesonen.

Kyrkostyrelsen, som är kyrkans centrala ämbetsverk med säte i Helsingfors ställde i början av samarbetsförhandlingarna upp att målet att minska de omkring 300 anställdas antal med mellan 35 och 40 jobb.

– Det kommer också att förverkligas, säger Niilo Pesonen.

Minskningarna slår hårdast i Helsingfors

Eftersom kyrkan servicecentral i Kipa i Uleåborg hör de enheter som inte berörs av personalminskningen kommer uppsägningarna att drabba Kyrkans hus i Helsingfors hårdast.

Kyrkostyrelsen är i praktiken kyrkans ansikte både utåt mot omvärlden, staten och andra kyrkor. Den uppgifter kommer att bestå. Kyrkostyrelsen ska också nu fokusera mera på kyrkans påverkansarbete i samhället. Däremot kommer mycket att Kyrkostyrelsens rådgivning och stöd till landets omkring 350 församlingar att minska.

De personliga beskeden kommer i januari

De planer som presenterades för personalen på torsdagen är så här långt preliminära och kommer fortfarande att beredas vidare. Det slutliga beslutet kommer att fattas av Kyrkostyrelsens plenum den 16 december. I det organet sitter Martina Harms-Aalto från Helsingfors som representant för Borgå stift.

Därefter ska kyrkomötet ännu under sin vårsession 2026 slå fast Kyrkostyrelsens nya reglemente så att den nya organisationen börja gälla från nyår 2027.

Hur framtiden ser ut för var och en av de anställda meddelas däremot genast i början av nästa år, under några dagar med början den 19 januari. Mer än var tionde anställd vid Kyrkostyrelsen kommer att mista jobbet.

Reformen har kritiserats för att ha dragit ut på tiden. Nillo Pesonen säger att han förstår de anställda som bland annat har betraktat den utdragna osäkerheten om deras jobb som tung. Innan Pesonen tillträdde i höstas sade han att han "hoppade in mitt i processen" men att han nu har gjort vad han kan för att det ska gå snabbt undan.

Jan-Erik Andelin

Mest läst

  1. Biskopens son lämnade in besvär om tjänst vid domkapitlet
  2. ”När vi försökte få henne till skolan kröp hon upp i sängen och försökte göra sig så liten som möjligt”
  3. Fredrik Kass vill bli herde i Korsholm
  4. Väckelserörelser åker ut - friare för församlingarna att styra kollekterna
  5. Jakobstadsherde har sagt upp sig – ”Jag har fått en ny kallelse”

musik. Hon har gett ut två sånger på temat dop i höst och den tredje utkommer i november. Susanna Sandell ser gärna att sångerna sprids och sjungs. 30.10.2025 kl. 19:42

sorg. År 2011 vändes Minna och Veli-Pekka Joki-Erkkiläs värld upp och ner när deras 17-åriga dotter Laura blev mördad. Efter Lauras död uppenbarades Jesus för dem. Gud har gett dem ett helt nytt liv och framför allt: förmågan att förlåta mördaren. 30.10.2025 kl. 19:18

KYRKOHERDETJÄNST. Sen i våras har kyrkoherden Jockum Krokfors jobbat som verksamhetsledare. Det har han för avsikt att fortsätta med. 30.10.2025 kl. 13:22

SKOLVÄGRAN. Måste man som förälder skicka sitt barn till skolan till vilket pris som helst? Minna Levälahti kände sig ensam och misslyckad som förälder när hennes dotter vägrade gå till skolan. Då hittade hon andra vars barn hade långvarig skolfrånvaro. 29.10.2025 kl. 13:20

KOLLEKTER. De stora missionsorganisationerna som FMS och KUA kasserar stort på stiftskollekterna. Väckelserörelser som laestadianerna åker ut ur huvudflödet av kollekter 2026. 28.10.2025 kl. 14:44

unga i kyrkan. Matteus församling i Helsingfors har satsat stort på sitt ungdomsarbete i många år, och det har burit frukt. – Vi satsar på relationen till ungdomarna först, och undervisningen sedan. 28.10.2025 kl. 11:29

BESVÄR. Sebastian Åstrand har lämnat in ett besvär till förvaltningsdomstolen i Helsingfors angående tjänsten som lagfaren assessor vid domkapitlet i Borgå. Han var en av de jurister som sökte tjänsten, medan domkapitlet valde Mikaela Strömberg-Schalin. Hon tillträder i mars. 27.10.2025 kl. 11:58

radio. Han tar upp programmet med andlig musik Tack och lov på nytt. – Jag ska försöka ha så stor bredd som möjligt, säger Rasmus Forsman. 27.10.2025 kl. 09:42

KATASTROFHJÄLP. Esbo kyrkliga samfällighet har anslagit 30 000 euro i katastrofhjälp för civila offer i det pyrande kriget i Gaza. Hjälpen förmedlas av Finska Missionssällskapet (FMS). 22.10.2025 kl. 14:39

betraktat. Hur älskar jag någon jag aldrig har sett med hela mitt hjärta, hela min själ och med hela mitt förstånd? Är inte det att kräva lite mycket av mig? 19.10.2025 kl. 19:30

KONSTDONATION. Konstnären Rolf Holm donerade under fredagen 45 tavlor till Borgå stift. Planen är att konsten ska ges vidare, berättar biskop Bo-Göran Åstrand. 17.10.2025 kl. 16:44

HERDETJÄNST. Fredrik Kass söker kyrkoherdejobbet i Korsholm. Han har varit kyrkoherde i Kvevlax sedan år 2019. 17.10.2025 kl. 15:24

laestadianism. Det är inte svårt att finna spår av Lars Levi Laestadius i Pajala. Han har namngett både vägen till kyrkan och Pajalas gymnasium. – Det är Laestadius bygder. Jag visste nog inte vad som väntade mig här. Jag gick bara igång på att Gud sa att jag skulle vara här, säger prästen Maria Smeds. 17.10.2025 kl. 10:00

SÁPM. Hon blev präst lite motvilligt. Men i svenska Sápmi har Maria Smeds funnit sin plats. – Jag känner att hela min prästvigning bara handlar om det här uppdraget i norr. Det är nästan som om jag är designad för det, säger hon. 17.10.2025 kl. 10:00

LIVSBERÄTTELSE. Det började med O helga natt i julkyrkan i Munsala. Sedan dess har Christian Vesterqvist uppträtt i många kyrkor med sina tolkningar av Johnny Cash. 16.10.2025 kl. 11:29
