Svenska enheten KCSA ser ut att överleva reformen vid Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen och dess finskspråkiga avdelningar kommer att få en ny så kallad matrisorganisation 2027. Många av de nuvarande avdelningarna kommer att försvinna. Den svenska centralen KCSA ser däremot ut att få fortsätta som sin egen specialenhet.

Kyrkostyrelsens svenska central KCSA kommer att finnas kvar också efter att Kyrkostyrelsen läggs om. Så ser det åtminstone ut i de planer som presenterades för personalen på torsdagen.

– Vi har tänkt att det är bäst att KCSA blir kvar som en specialenhet för att den arbetar så annorlunda än motsvarande avdelningar på finska. Men vi måste spara tre miljoner i euro i hela Kyrkostyrelsen och det kommer också att beröra KCSA, säger Kyrkostyrelsens kanslichef Niilo Pesonen.

Kyrkostyrelsen, som är kyrkans centrala ämbetsverk med säte i Helsingfors ställde i början av samarbetsförhandlingarna upp att målet att minska de omkring 300 anställdas antal med mellan 35 och 40 jobb.

– Det kommer också att förverkligas, säger Niilo Pesonen.





Minskningarna slår hårdast i Helsingfors

Eftersom kyrkan servicecentral i Kipa i Uleåborg hör de enheter som inte berörs av personalminskningen kommer uppsägningarna att drabba Kyrkans hus i Helsingfors hårdast.

Kyrkostyrelsen är i praktiken kyrkans ansikte både utåt mot omvärlden, staten och andra kyrkor. Den uppgifter kommer att bestå. Kyrkostyrelsen ska också nu fokusera mera på kyrkans påverkansarbete i samhället. Däremot kommer mycket att Kyrkostyrelsens rådgivning och stöd till landets omkring 350 församlingar att minska.





De personliga beskeden kommer i januari

De planer som presenterades för personalen på torsdagen är så här långt preliminära och kommer fortfarande att beredas vidare. Det slutliga beslutet kommer att fattas av Kyrkostyrelsens plenum den 16 december. I det organet sitter Martina Harms-Aalto från Helsingfors som representant för Borgå stift.

Därefter ska kyrkomötet ännu under sin vårsession 2026 slå fast Kyrkostyrelsens nya reglemente så att den nya organisationen börja gälla från nyår 2027.

Hur framtiden ser ut för var och en av de anställda meddelas däremot genast i början av nästa år, under några dagar med början den 19 januari. Mer än var tionde anställd vid Kyrkostyrelsen kommer att mista jobbet.

Reformen har kritiserats för att ha dragit ut på tiden. Nillo Pesonen säger att han förstår de anställda som bland annat har betraktat den utdragna osäkerheten om deras jobb som tung. Innan Pesonen tillträdde i höstas sade han att han "hoppade in mitt i processen" men att han nu har gjort vad han kan för att det ska gå snabbt undan.