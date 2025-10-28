Ledare Jan-Erik Andelin

LFF:s läger för funktionshindrade åker 2026 ur den allmänna kollektkalendern.

Väckelserörelser åker ut - friare för församlingarna att styra kollekterna

KOLLEKTER.

De stora missionsorganisationerna som FMS och KUA kasserar stort på stiftskollekterna. Väckelserörelser som laestadianerna åker ut ur huvudflödet av kollekter 2026.

 28.10.2025 kl. 14:44

Församlingarna får i nästa år en större frihet att besluta för vilka ändamål kollekterna tas upp.

– Det har redan under några år varit ett önskemål att församlingarna skulle få bestämma själva över en större del av kollekterna, säger domprost Mats Lindgård, som ledde beslutet i domkapitlet om kollektkalendern för år 2026.

Kalendern slås fast av Kyrkostyrelsen på förslag av domkapitlet. I Borgå stift är kollekterna i allmänhet mera styrda till olika insamlingsmål än i de finska stiften.

I kyrkan har det väckt uppmärksamhet att flera av de konservativare väckelserörelserna allt tydligare flyttas ut ur listan över obligatoriska kollekter. Blir de nedklassade till rekommenderade kollekter går de miste om en fast inkomstkälla från landets samtliga församlingar. På finskt håll har summorna kunnat uppgå till sexsiffriga belopp.

Mats Lindgård säger att det ofta kan handla om att församlingar inte vill stöda insamlingsmål med konservativ profil, men att det också kan handla om andra prioriteringar.

Laestadianers Pörkenäsläger petat

– Vi har fått någonting kring 5 000 euro för vårt barnläger för funktionshindrade. Det är arbetskrävande och kräver ofta ett tiotal ledare för omkring tjugo deltagare, säger Stig-Erik Enkvist som är verksamhetsledare för de finlandssvenska laestadianernas förbund LFF.

Nu klassades LFF:s årliga stiftskollekt ner till enbart en rekommenderad kollekt, vilket innebär att landets alla 45 församlingarna inte längre obligatoriskt tar upp kollekt för organisationen. Så går det också för Luthersk inremission och den kristna rusvårdsföreningen Kran i nästa år.

In kommer istället bibelsällskapet Gideoniterna och Kyrkans diakonifond som nu vardera får sin obligatoriska kollekt varsin sommarsöndag i juli 2026.

Hos laestadianerna är Stig-Erik Enkvist besviken över att LFF åker ut medan två andra klassiska finlandssvenska väckelserörelser får två obligatoriska kollekter var från stiftets alla församlingar. De är Kyrkans ungdom och evangeliska Slef.

– Om det finns teologiska grunder för det, tycker jag man ska säga ut det. , säger Stig-Erik Enkvist.

Men ni har ju också varit de mest kritiska mot majoriteten i kyrkan.

– Vi är kritiska mot avfallet från Guds ord. Men vi är medlemmar i kyrkan. I LFF är vi 4 500 skattebetalare.

Kyrkans styrs också med kollektflödena. Foto: KP-arkiv


Församlingarna åläggs dessutom nu att öka sina två årliga kollekter till Kyrkans svenska central från två till fyra per år; vilka dagar håven går för KCSA är valfritt. Det betraktas inom kyrkans organisationsfält som anmärkningsvärt, eftersom centralen i Helsingfors redan är finansierad med kyrkskattemedel

Listan på rekommenderade kollekter i Borgå stift förlängs från fem till aderton nya kollekter. Bland dem rekommenderas flera av kyrkans officiella missionsorganisationer eller till exempel föreningen Elpida som arbetar mot människohandel.

För KUA är julafton – ekonomiskt julafton

I kyrkan är det de stora biståndsorganisationerna som har både många och välplacerade kollektdagar i kalenderna. Påskdagen och julafton 2026 är spikade för Kyrkans Utlandshjälp (KUA) som sammanlagt har sju obligatoriska kollektdagar.

Alla helgons dag är vikt för förbundet Kristen skolungdom, som vid den tiden på året ordnar de återkommande Höstdagarna.

Sammanlagt tio stiftskollekter under året är vikta för Finska missionssällskapet, sex är obligatoriska och fyra enbart rekommendationer.

Juldagen och julottorna är däremot en "fri dag" som församlingarna själva får bestämma över. Det samma gäller ett trettiotal andra helg- och böndagar där församlingarna under 2026 själva fyller i insamlingsmålen.

– – –

FAKTA: FLEST OBLIGATORISKA KOLLEKTER FÖR FÖRSAMLINGARNA I BORGÅ STIFT 2026

  • Kyrkans Utlandshjälp 7
  • Finska Missionssällskapet 6
  • Kyrkans svenska central KCSA 4
  • Ekumeniska rådet 2
  • Slef 2
  • Kyrkans Ungdom 2
  • Förbundet Kristen skolungdom 2
  • Finska bibelsällskapet 2

Tolv övriga insamlingsmål får en obligatoriskt fastslagen kollekt per år.

Jan-Erik Andelin

