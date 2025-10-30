Jockum Krokfors har sagt upp sig från tjänsten som kyrkoherde i Jakobstads svenska församling. Just nu jobbar han inte i församlingen utan är tjänstledig fram till den sista mars. Under sin tjänstledighet arbetar han som verksamhetsledare för Martyrkyrkans vänner, något han nu ämnar fortsätta med.
– Jag kom till den slutsatsen efter några månader här. Det finns ingen dramatik bakom beslutet, utan jag upplever att jag fått en ny kallelse, säger Jockum Krokfors.
Just nu vikarieras Jockum Krokfors av Catharina Englund som är tf kyrkoherde i församlingen. Hon uppger att hon inte vill kommentera nyheten innan ärendet behandlats av domkapitlet.
Texten är uppdaterad 30.10 klockan 16.09 med att tf kyrkoherde Catharina Englund avvaktar med att kommentera.
Jakobstadsherde har sagt upp sig – ”Jag har fått en ny kallelse”
30.10.2025 kl. 13:22
