Ledare Jan-Erik Andelin

Vi har ett jobb som väntar oss

Biskoparna skriver att Gud inte önskar några krig.

"Fred är Guds vilja": Biskopsbrev vill se etisk eftertanke i tider av upprustning

fred.

"Det är inte ofosterländskt att i alla lägen fråga om ett krig är rättfärdigt", anser biskoparna i ett öppet biskopsbrev till kyrkan.

 26.9.2025 kl. 11:54

Inte ens inför ett allvarligt krigshot, eller ens när det är krig, får vi överge diskussionen och etik och värderingar, anser biskop Kaisamari Hintikka från Esbo stift. Hon är en av de biskopar som har drivit arbetet med ett biskopsbrev om fred.

Arbetet med biskopsbrevet inleddes för några år sedan på grund av det ryska anfallskriget på Ukraina som enligt henne låg verkade ligga högt på i människors, och även biskoparnas tankar.

"Vi behöver kunna diskutera till exempel ett berättigat, rättfärdigt försvarskrig mångsidigt, utan att man ögonblickligen tänka att det är ofosterländskt. Och det här redan i fredstid", säger hon i ett pressmeddelande från kyrkan.

"Fred är också inre frid"

I det nya biskopsbrevet Kallelse till fred vill biskoparna, i sitt tredje biskopsbrev i ordningen, sätta sitt avtryck i den allmänna debatten som i allt högre grad handlar om krigsförberedelser och upprustning.

I biskopsbrevet resonerar biskoparna om fred och frid som en "levande process", både ett inre och ett yttre tillstånd. Biskoparna betonar att också det berättigade kriget är problematiskt ur ett kristet perspektiv och att rustningskostnader kan urholka välfärdsstrukturer. De uppmanar alla att vara fredsbyggare i sin vardag.

Den andra av de två biskopar som har lett arbetet med att bereda biskoparnas offentliga brev, biskop Matti Salomäki från Lappo stift påminner om att fred är en harmonisk ordning som förutsätter mänskliga rättigheter och demokrati.

I brevet ser biskoparna fred som Guds vilja, och krig. Också ett rättfärdigt krig står i strid med det, anser de. De utmanar kyrkan och samhället att reflektera över vapenrustningens etik hur den i sin tur påverkar det ordnade välfärdssamhället.

KP

Läs också



Mest läst

  1. Församlingsanställd misstänkt för ofredande – polisen utreder
  2. Domkapitlet: Ekholm i första förslagsrum i domprostvalet
  3. Mikaela Strömberg blir ny stiftsjurist
  4. Att längta, bära, föda och förlora
  5. ”Varje dag är en dag då jag får lita på att Guds hand fångar mig och leder mig”

Svenska kyrkan. Socialdemokraterna förblir med 28 procent av rösterna största grupp i det svenska kyrkomötet. Kyrkovalet i Sverige hölls i helgen. 22.9.2025 kl. 20:59

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. Efter sju år av längtan började Katarina Smeds och hennes man vänta barn, men redan i vecka 23 startade förlossningen. Familjen fick fyra dagar tillsammans, dagar som kändes som år. De hann med så mycket där på sjukhuset: läsa sagor och planera begravning. 17.9.2025 kl. 15:13

domkapitlet. Domkapitlet har valt Mikaela Strömberg-Schalin till ny lagfaren assessor. Hon har tidigare arbetat som rådgivande jurist vid lantbrukets intressebevakning, och är författare. 18.9.2025 kl. 17:32

AKTUELLT FRÅN DOMKAPITLET. Domkapitlet förberedde valet av domprost och kyrkoherde i Borgå domkyrkoförsamling vid sitt sammanträde i dag. Camilla Ekholm placerades i första förslagsrum. 18.9.2025 kl. 18:57

BROTTSMISSTANKE. Polisen i Österbotten har en pågående förundersökning om händelser i en av de svenskspråkiga församlingarna i regionen. 18.9.2025 kl. 11:13

Kolumn. För ett drygt år sedan tog jag ett jättesprång ut i det okända. Jag sade upp mig från ett tryggt jobb med stabil inkomst för att i stället bli frilansande musiker och skådespelare och egenföretagare. 16.9.2025 kl. 09:56

bibeln. Vad väger tyngre i teologi och bibelsyn? Orden i sig? Eller den sak orden pekar på? Emeritusbiskop John Vikström lämnar en text till några biskopskolleger och till andra i kyrkan. Det är ett slags bokslut, skriver han. 11.9.2025 kl. 14:49

UNGDOMSKÖR. Niklas Lindvik är en av själarna i den evangeliska rörelsens musikliv. Han leder Slefs ”intervallkör” Evangelicum. 10.9.2025 kl. 17:43

METODISTKYRKAN. De finlandssvenska metodisterna använder rätten att avvika från samfundets internationella linje, som sedan 2024 bejakar samkönade äktenskap. 7.9.2025 kl. 11:51

LÄRKKULLA. Språkvetaren Juhani Jäntti är direktor för Lärkkulla stiftsgård som har verkat sedan 1950 och nu firar sina 75 år 2.9.2025 kl. 20:00

BISTÅNDSSAMARBETE. Finska Missionsällskapet och Kyrkans utlandshjälp påminner om att Petteri Orpos regering redan har skurit ner biståndet till de fattigare i världen med en miljard euro. 4.9.2025 kl. 18:51

SJUKHUSPRÄST. Döden. Det är vad Benjamin Häggblom upplever som den allra svåraste delen av sitt jobb som sjukhuspräst. Han står själv svarslös inför den. Men oberoende av om han kommer i kontakt med minnessjukdom, psykos eller cancer så är hans främsta verktyg det samma: närvaro. 2.9.2025 kl. 19:00

relationer. Nej, det kommer ingen perfekt partner på en vit häst och räddar oss. Och nej: konflikter är inte farliga. De är en möjlighet! Jan-Erik Nyberg har skrivit en bok om det som är det finaste och svåraste i livet: relationer. 1.9.2025 kl. 14:39

ARKITEKTURHISTORIA. Nu vill finländska forskare räta ut alla frågetecken kring Åbo domkyrkas ålder och medeltida interiör. – Man kan säga att Åbo domkyrka är landets viktigaste byggnad, säger Panu Savolainen, biträdande professor i arkitekturhistoria. 1.9.2025 kl. 10:55

NÄTVERKET KYRKFOLKET. Under laestadianernas sensommarmöte i Kållby informerade Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för LFF, att nätverket Kyrkfolket planerar att börja viga egna präster. Till organisationerna inom nätverket hör bland annat LFF och Slef. 28.8.2025 kl. 18:57
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Anna-Mari Bäckman:

Jag hoppas du förstår vilken skillnad det gör

Ledare Jan-Erik Andelin

Vi har ett jobb som väntar oss

Svenska kyrkan. Socialdemokraterna förblir med 28 procent av rösterna största grupp i det svenska kyrkomötet. Kyrkovalet i Sverige hölls i helgen. 22.9.2025 kl. 20:59

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. Efter sju år av längtan började Katarina Smeds och hennes man vänta barn, men redan i vecka 23 startade förlossningen. Familjen fick fyra dagar tillsammans, dagar som kändes som år. De hann med så mycket där på sjukhuset: läsa sagor och planera begravning. 17.9.2025 kl. 15:13

domkapitlet. Domkapitlet har valt Mikaela Strömberg-Schalin till ny lagfaren assessor. Hon har tidigare arbetat som rådgivande jurist vid lantbrukets intressebevakning, och är författare. 18.9.2025 kl. 17:32

AKTUELLT FRÅN DOMKAPITLET. Domkapitlet förberedde valet av domprost och kyrkoherde i Borgå domkyrkoförsamling vid sitt sammanträde i dag. Camilla Ekholm placerades i första förslagsrum. 18.9.2025 kl. 18:57

BROTTSMISSTANKE. Polisen i Österbotten har en pågående förundersökning om händelser i en av de svenskspråkiga församlingarna i regionen. 18.9.2025 kl. 11:13
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Församlingsanställd misstänkt för ofredande – polisen utreder
  2. Domkapitlet: Ekholm i första förslagsrum i domprostvalet
  3. Mikaela Strömberg blir ny stiftsjurist
  4. Att längta, bära, föda och förlora
  5. ”Varje dag är en dag då jag får lita på att Guds hand fångar mig och leder mig”

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Forever young – drömmen om evigt liv

Sixten Ekstrand
Vi har säkert alla hört den någon gång.

Distans på gott och ont

Sixten Ekstrand
Pandemin medförde en revolution på många arbetsplatser.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi