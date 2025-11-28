Kolumn Patrik Hagman

En smygande gudstjänstväckelse har även kommit till Finland

Kolumn Stefan Vikström

I somras var det tio år sedan vår son David inte längre orkade leva

Ledare Jan-Erik Andelin

Ni som vet vad som behöver göras – kör!

Kolumn Ulrika Hansson

Min kropp – under återstoden av mina dagar ska jag visa den aktning

Det ortodoxa kyrkomötet kämpar med en knapp ekonomi.

Ortodoxa kyrkomötet sparar: Biskopsstol tom, ämbetshus säljs

ortodoxa kyrkan.

Finlands ortodoxa kyrka har det ekonomiskt knappt. Nu utreds möjligheten att leda kyrkan genom att gå tillbaka till tiden då man hade bara två biskopsstift.

 28.11.2025 kl. 11:32

Det ortodoxa kyrkomötet som i veckan var samlat i Helsingfors diskuterade frågan. Reformen skulle sannolikt innebära att Uleåborgs stift skulle integreras i något av de två andra stiften, Helsingfors stift som leds av ärkebiskopen eller Kuopio och Karelens stift.

I en motion till kyrkomötet om en stiftsreform påpekas att det nordliga stiftets medlemsantal har gått ner. Stiftet är relativt ungt och grundades 1980. Efter att Uleåborgsbiskopen Elia valts till ärkebiskop har ingen ny metropolit för stiftet valts.

För få biskopar?

Stiftsreformen skulle i sin tur innebära att Finlands ortodoxa kyrkas självständighet, autokefali, skulle kunna ifrågasättas. Det ortodoxa biskopsmötet behöver bestå av minst tre biskopar.

I utredningarna har föreslagits att till exempel ledaren för Valamo kloster skulle kunna vara en tredje titularbiskop utan egentligt stift. Ett annat alternativ är att en pensionerad biskop ingår i biskopsmötet

En eventuell stiftsreform behandlas av kyrkan på nytt på hösten 2026. Kyrkomötet beslöt också att ingen ny biskop väljs innan stiftsstrukturen är klar. Uppgifterna som metropolit i norr sköts nu av hjälpbiskop Sergei av Fredrikshamn.

Kyrkans ämbetshus i Kuopio säljs

Det ortodoxa kyrkomötet färgades också av de ekonomiska bekymren att statens stöd till den ortodoxa kyrkan har minskats med omkring 400 000 euro i år.

Den ortodoxa kyrkan kommer bland annat att på sikt sälja sitt ämbetshus i Kuopio. Byggnaden är i tekniskt dåligt skick, och är också numera för stor för kyrkans behov. En öppen fråga är också vart det ortodoxa kyrkomuseet Riisa som finns i byggnaden ska ta vägen. Som alternativ har bland annat en flytt antingen till Valamo kloster i Heinävesi, eller till Helsingfors nämnts.

Källa: Aamun koitto, Yle

KP

Läs också



Mest läst

  1. Vad ska man göra av tomheten?
  2. Domstol: Pia Kummel-Myrskog får behålla Petrustjänsten – besvär förkastade
  3. I somras var det tio år sedan vår son David inte längre orkade leva
  4. Ni som vet vad som behöver göras – kör!
  5. Åtta kyrkor och kapell kan avvecklas av kyrkan i Helsingfors – Petrus väjer tillfälligt

julklappar. Hitta en trevlig burk. Börja leta efter uppmuntrande ord, tröstande poesi eller en tom lapp att teckna ner tacksamhet på. Så har du skapat en julklapp som kräver tid och omsorg men nästan inga pengar! 1.12.2025 kl. 14:35

Personligt. Wille Westerholm hade i många år en dröm: att bli personaldirektör på Stockmanns varuhus. Han jobbade på varuhuset i hela 17 år. Sedan tog livet en ny vändning. I dag är han kyrkoherde i Ekenäsnejdens svenska församling. 26.11.2025 kl. 13:24

HELSINGFORS SAMFÄLLIGHET. Prästen som leder landets största samfällighet, i Helsingfors, blir överdirektör vid Undervisnings- och kulturministeriet. 27.11.2025 kl. 16:40

BISTÅNDSARBETE. Sjökapten Tom Lindroos gjorde en frivilliginsats på världens största civila sjukhusfartyg som drivs av kristna Mercy Ships. I Afrika förändrar en operation många människors vardag helt och hållet. 25.11.2025 kl. 20:00

Personligt. Jonas Tallgård har försökt döva sin ångest i nästan hela sitt liv. Han har sökt i den osunda självkontrollen, i drogerna och i botten av många glas. 36 år gammal mötte han sin egen botten, och ett slags ljus. 25.11.2025 kl. 14:31

kyrkobyggnader. Säljas, hyras ut, byggas om eller rivas – kyrkorna i Alphyddan, Åggelby, Rönnbacka, Brobacka och Munkshöjden står inför att avvecklas som gudstjänstlokaler. 24.11.2025 kl. 14:33

domkapitlet. Helsingfors förvaltningsdomstol ansåg att församlingsmedlemmar i Petrus församling inte hade besvärsrätt över domkapitlets beslut att utse kyrkoherde. 20.11.2025 kl. 10:03

NY DOMPROST. Camilla Ekholm är nyvald domprost i Borgå. Hon längtar efter en kyrka där alla känner sig välkomna och uppskattade. 19.11.2025 kl. 08:00

musik. Johannes församlings nya kantor Senni Valtonen vill med musiken gå bredvid människor i vardagen och i deras största livshändelser. – Jag tycker om att stöda och hjälpa människor att uttrycka känslor på ett tryggt sätt. Det är den viktigaste delen av mitt jobb. 5.11.2025 kl. 20:13

mission. Stiftsdekan och Israel- och Etiopienmissionär på sitt cv – nu blir han missionsdirektor för den Asienorienterade missionsrörelsen. 14.11.2025 kl. 13:35

ÅLDRANDE. Hur är det att åldras – på riktigt? Anna Paulina Eklöf tycker att det är hennes själ som oförändrad kikar ut genom ögonen. Per-Erik Lönnfors tänker att det går att acceptera förändringarna så länge man hittar en mening, kanske något så smått som att tömma diskmaskinen. 11.11.2025 kl. 11:00

gospel. Det var åren då den modernare kristna musiken tog sig in i Finland med Samuelssons och Treklangen. För kommersiellt, tyckte en del – fast det för det mesta var olönsamt. Nu har Dan Kronqvist skrivit om Jesus­popens guldålder på 70- och 80-talet. 11.11.2025 kl. 10:00

INGÅ. Ingå kyrka förvandlade Erkki Päivärinta och fick diplomingenjören att bli intresserad av historia. – Dödsdansen i Ingå kyrka är den enda som har gjorts norr om Östersjön. 10.11.2025 kl. 15:32

domprost. I valet vann kyrkoherden i Sibbo Camilla Ekholm över den enda motkandidaten Karl af Hällström. 9.11.2025 kl. 20:52

KYRKOMÖTET. Biskopsmötets frifräs i äktenskapsfrågan fick konservativa i kyrkomötet att kräva granskningsnämnd som i Sverige. 6.11.2025 kl. 15:32
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Catherine Granlund:

Vi är många som väntar – en del tysta, andra högljudda

Kolumn Patrik Hagman

En smygande gudstjänstväckelse har även kommit till Finland

Kolumn Stefan Vikström

I somras var det tio år sedan vår son David inte längre orkade leva

Ledare Jan-Erik Andelin

Ni som vet vad som behöver göras – kör!

Kolumn Ulrika Hansson

Min kropp – under återstoden av mina dagar ska jag visa den aktning

julklappar. Hitta en trevlig burk. Börja leta efter uppmuntrande ord, tröstande poesi eller en tom lapp att teckna ner tacksamhet på. Så har du skapat en julklapp som kräver tid och omsorg men nästan inga pengar! 1.12.2025 kl. 14:35

Personligt. Wille Westerholm hade i många år en dröm: att bli personaldirektör på Stockmanns varuhus. Han jobbade på varuhuset i hela 17 år. Sedan tog livet en ny vändning. I dag är han kyrkoherde i Ekenäsnejdens svenska församling. 26.11.2025 kl. 13:24

HELSINGFORS SAMFÄLLIGHET. Prästen som leder landets största samfällighet, i Helsingfors, blir överdirektör vid Undervisnings- och kulturministeriet. 27.11.2025 kl. 16:40

BISTÅNDSARBETE. Sjökapten Tom Lindroos gjorde en frivilliginsats på världens största civila sjukhusfartyg som drivs av kristna Mercy Ships. I Afrika förändrar en operation många människors vardag helt och hållet. 25.11.2025 kl. 20:00

Personligt. Jonas Tallgård har försökt döva sin ångest i nästan hela sitt liv. Han har sökt i den osunda självkontrollen, i drogerna och i botten av många glas. 36 år gammal mötte han sin egen botten, och ett slags ljus. 25.11.2025 kl. 14:31
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Vad ska man göra av tomheten?
  2. Domstol: Pia Kummel-Myrskog får behålla Petrustjänsten – besvär förkastade
  3. I somras var det tio år sedan vår son David inte längre orkade leva
  4. Ni som vet vad som behöver göras – kör!
  5. Åtta kyrkor och kapell kan avvecklas av kyrkan i Helsingfors – Petrus väjer tillfälligt

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi