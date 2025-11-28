Ortodoxa kyrkomötet sparar: Biskopsstol tom, ämbetshus säljs

Finlands ortodoxa kyrka har det ekonomiskt knappt. Nu utreds möjligheten att leda kyrkan genom att gå tillbaka till tiden då man hade bara två biskopsstift.

Det ortodoxa kyrkomötet som i veckan var samlat i Helsingfors diskuterade frågan. Reformen skulle sannolikt innebära att Uleåborgs stift skulle integreras i något av de två andra stiften, Helsingfors stift som leds av ärkebiskopen eller Kuopio och Karelens stift.

I en motion till kyrkomötet om en stiftsreform påpekas att det nordliga stiftets medlemsantal har gått ner. Stiftet är relativt ungt och grundades 1980. Efter att Uleåborgsbiskopen Elia valts till ärkebiskop har ingen ny metropolit för stiftet valts.

För få biskopar?

Stiftsreformen skulle i sin tur innebära att Finlands ortodoxa kyrkas självständighet, autokefali, skulle kunna ifrågasättas. Det ortodoxa biskopsmötet behöver bestå av minst tre biskopar.

I utredningarna har föreslagits att till exempel ledaren för Valamo kloster skulle kunna vara en tredje titularbiskop utan egentligt stift. Ett annat alternativ är att en pensionerad biskop ingår i biskopsmötet

En eventuell stiftsreform behandlas av kyrkan på nytt på hösten 2026. Kyrkomötet beslöt också att ingen ny biskop väljs innan stiftsstrukturen är klar. Uppgifterna som metropolit i norr sköts nu av hjälpbiskop Sergei av Fredrikshamn.

Kyrkans ämbetshus i Kuopio säljs

Det ortodoxa kyrkomötet färgades också av de ekonomiska bekymren att statens stöd till den ortodoxa kyrkan har minskats med omkring 400 000 euro i år.

Den ortodoxa kyrkan kommer bland annat att på sikt sälja sitt ämbetshus i Kuopio. Byggnaden är i tekniskt dåligt skick, och är också numera för stor för kyrkans behov. En öppen fråga är också vart det ortodoxa kyrkomuseet Riisa som finns i byggnaden ska ta vägen. Som alternativ har bland annat en flytt antingen till Valamo kloster i Heinävesi, eller till Helsingfors nämnts.

Källa: Aamun koitto, Yle