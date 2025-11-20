Domstol: Pia Kummel-Myrskog får behålla Petrustjänsten – besvären förkastades

Helsingfors förvaltningsdomstol ansåg att församlingsmedlemmar i Petrus församling inte hade besvärsrätt över domkapitlets beslut att utse kyrkoherde.

Efter nitton månaders väntan beslöt domstolen att Pia Kummel-Myrskog behåller sin utnämning till kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors.

Pia Kummel-Myrskog utsågs i april 2024, undantagsvis av domkapitlet i Borgå stift, till tjänsten. Det skedde efter att församlingsrådet i Petrus några veckor innan hade röstat oavgjort i valet.

Tjänsten hade också sökts av Ronny Thylin, som sedan 15 år tillbaka var präst i församlingen och som när valet gjordes tjänstgjorde som tf kyrkoherde.

Besvär över domkapitlets beslut hade lämnats in av två församlingsmedlemmar, som tidigare varit medlemmar av församlingsrådet. Domstolen ansåg att de som församlingsmedlemmar inte var parter i målet och därmed inte uppfyllde de undantagskriterier i kyrkolagen som skulle ha gett dem besvärsrätt.

Över beslutet är det ännu möjligt att anhålla om besvärsrätt till Högsta förvaltningsdomstolen.