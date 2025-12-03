De vackraste julsångerna valdes i Pedersöre

Kyrkorna fylls av ljus, gemenskap och välkända melodier när församlingarna runt om i Borgå stift bjuder in till De vackraste julsångerna. Kantorerna Diana Pandey och Mikaela Malmsten-Ahlsved i Pedersöre församling har valt årets svenskspråkiga sånger. Vi träffades för att tala om årets sångval, personliga favoriter och varför traditionen är så betydelsefull.

De vackraste julsångerna har i år fått sällskap av två nykomlingar i häftet, skrivna i Österbotten: Kom och se, samt Har du rum för Gudasonen?



Psalmerna och julsångerna väljs i god tid. Mikaela Malmsten-Ahlsved berättar:

– Vi började planera redan i mitten av februari.



Diana Pandey instämmer:



– Vi ville ha julen i färskt minne. Först plockade vi de sånger vi själva tycker om, och sedan ville vi ha med sånger med lokal förankring. Till exempel Anna-Karin Johanssons sång Kom och se, som barnkören i Esse och Purmo har sjungit, och Rainer Holmgårds Över jordens mörka dalar. Han fyllde 80 i år och är hemma från Pedersöre, så det kändes fint att ta med den.



Därtill är sången Vi vill sjunga, vi vill spela tillbaka i julsångshäftet, för första gången sedan slutet av 80-talet. Vi vill sjunga, vi vill spela är skriven av Kristina Klingenberg, pensionerad kyrkomusiker, som arbetat i olika församlingar i Helsingfors, på Åland och i Österbotten.











Pedersöre kyrka i vinterskrud, dagen före julafton. Foto: Joanna Lindén-Montes







Favoriter som berör



Att välja en favorit ur årets sångrepertoar är inte lätt men Diana lyfter fram en ny sång av Maria Stratton: Har du rum för Gudasonen?

– Texten är så otroligt fin: ’Finns det plats för Gud i ditt liv?’ Det är en viktig fråga idag. Till exempel Sara Wiklund har sjungit den på sin julskiva Mörkret ska inte råda. Den inspelningen är jättefin.

Mikaela instämmer:



– Jag hade inte hört den förrän Diana tipsade mig. Texten tog verkligen tag i mig. ’När du skyndar och ställer till jul, minns att stallet var ett skjul’. Det är inte så viktigt att pynta och ställa till – det viktigaste är att få samlas kring Jesus i krubban. Vad är bättre än att få vara i kyrkan på jul.”



Hon nämner också en annan favorit:



– Stjärnor över Betlehem har blivit en av mina nya favoriter. Självklart älskar jag klassiker som Stilla natt, Dagen är kommen och Giv mig ej glans, men den här sången har något speciellt.



Diana håller med och berättar att Mikaela har gjort ett körarrangemang till den.





Julens budskap i centrum



För kantorerna är musiken en viktig del av julförberedelserna.



– När man ordnar De vackraste julsångerna är målet att folk ska få möjlighet att sjunga gamla julpsalmer blandat med nya favoriter, säger Mikaela.



– För mig är musiken en stor förberedelse inför julen. Att få sjunga de gamla psalmerna som talar djupt till en själv och påminner om julens centrum och budskap. För dem som inte jobbar med musik är De vackraste julsångerna ett väldigt viktigt tillfälle – och dessutom går kollekten till välgörande ändamål, poängterar hon.



Diana håller med:



– När jag tänker på min tonårstid så var det alltid viktigt att gå på De vackraste julsångerna eller julbönen. Det blev en höjdpunkt inför julfirandet, ett sätt att känna julstämningen.



Mikaela minns också ett särskilt möte:



– När jag jobbade i Oravais församling träffade jag en kvinna med utländsk bakgrund som kom till De vackraste julsångerna. Hon sa att det var ett sätt att lära känna den finlandssvenska kulturen. Det tyckte jag var väldigt fint.





En tradition som består



Mikaela berättar om sitt första år som kantor i Pedersöre, när julottan spelades in för att sändas i tv.



– Kyrkan var full, vi hade barnkören med 30 barn där framme och vuxenkörer på läktaren. Blandningen av barnens ljusa röster och vuxnas röster och gemenskapen över generationsgränserna berörde mig djupt.



Diana sammanfattar känslan kring De vackraste julsångerna:



– Man får känna tillhörighet. Och det är så viktigt.





Diana Pandey har arbetat i Pedersöre församling sedan 2010, först som vikarie och senare som fast anställd från 2017. Mikaela Malmsten-Ahlsved började hösten 2021. Innan dess var hon egen företagare och tidigare jobbade hon tio år i Oravais församling.











Älskade julpsalmer och nyskrivna sånger i årets häfte. Pärmbild: Nina Honkanen



De vackraste julsångerna



– De vackraste julsångerna sjungs av nästa en tredjedel av finländarna och är samtidigt en välgörenhetskampanj.

– Förra året blev intäkterna från julinsamlingen 932 176 euro.

– Årets kampanj fokuserar på att förbättra situationen för utsatta barn och deras familjer i olika länder där Finska Missionssällskapet verkar. Barn och mödrar får hälsovård, familjer får näringsrik mat och rent vatten och hjälp med att utveckla sina försörjningsmöjligheter. Missionssällskapet stöder också utbildning för barn med funktionsnedsättning och barn som tillhör minoriteter, samt förverkligar barns rättigheter.



– På webbplatsen De vackraste julsångerna finns barns berättelser från olika länder. På webbsidan kan du också rösta på din favorit bland julsångerna och söka efter närmaste allsångsevenemang. Följ också med din församlings annonsering. Den vackraste julsången år 2024 blev Himlen i min famn. På andra plats kom Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt och på tredje plats Stilla natt, heliga natt.