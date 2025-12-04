Omkring 300 år gamla kvarlevor gravsattes på kyrkogård i Esbo

Kvarlevor av tre personer som troligen levde på 1700-talet har i dag fått sin sista viloplats i en grav på begravningsplatsen vid Esbo domkyrka. Kvarlevorna hittades i samband med grävarbeten, eftersom Esbo domkyrka för tillfället genomgår en omfattande renovering.

Kvarlevorna av tre personer påträffades i marken mellan huvudingången till Esbo domkyrka och klockstapeln. Det är antagligen kvarlevorna av vuxna personer som levde på 1700-talet.

Mycket mer än så vet man inte om de här personerna som levde för cirka 300 år sedan.

– På den tiden var församlingen svenskspråkig. Därför är det naturligt att Esbo svenska församling tog hand om gravläggningen, säger Kira Ertman, som är kyrkoherde i Esbo svenska församling.

En arkeolog har övervakat grävningsarbetena kring Esbo domkyrka och Museiverket fick på så sätt genast information om fyndet.

– Museiverket har undersökt kvarlevorna som är i mycket förmultnat tillstånd och därför ser inte Museiverket möjlighet till fortsatt forskning eller DNA-prov av kvarlevorna, säger Juha Ollila, chef för begravningsväsendet i Esbo kyrkliga samfällighet.

– Nu är grävarbetena slutförda, så det är inte troligt att vi gör fler liknande fynd , fortsätter Ollila.

Vid gravsättningen deltog förutom Kira Ertman också ledande diakoniarbetare Taina Sandberg och A-kantor Nina Kronlund, och samt Juha Ollila som representant för Esbo kyrkliga samfällighet.

Vid gravsättningen sjöng deltagarna psalmer och kyrkoherden läste en text ur Johannesevangeliet. Gravsättningen avslutades med bönen Vår Fader och Herrens välsignelse. En blombukett lades ned vid graven.

I ett senare skede planteras ett träd på graven och den får en minnesplakett.