Han skrev boken om gospelns guldår

– Många kända musiker och artister i Finland har börjat som gospelmusiker, säger Dan Kronqvist med boken om gospelpopens tidsålder.

Det var åren då den modernare kristna musiken tog sig in i Finland med Samuelssons och Treklangen. För kommersiellt, tyckte en del – fast det för det mesta var olönsamt. Nu har Dan Kronqvist skrivit om Jesus­popens guldålder på 70- och 80-talet.

Journalisten Dan Kronqvists nya historik om den legendariska musikhandeln Finn­gospel är ett 300 sidors blädderverk där många kan känna igen sig i perioder av ett halvt sekel av kristen musik i Finland.

Fast lika mycket är översikten prästen och musik­pionjären Jan-Erik Lind­qvists, i dag 86, handelsmanna­memoarer.

Den stora konserten i Helsingfors 1971 med amerikanska Imperials, en av Elvis Presleys backvocals-grupper när han gjorde gospel, var en vändpunkt för många som engagerade sig i kristen musik, inklusive Lindqvist själv.

Efter konserten i Gamla mässhallen vandrar han i natten hem till Södra Haga och beslutar sig för att denna musik ska bli hans liv.

Jan-Erik Lindqvist var då stiftspastor för barn- och ungdomsarbete i Borgå stift och hade samma år börjat importera skivor och c-kassetter med kristen musik, som han sålde i tamburen på jobbet på Fredriksgatan i Helsingfors. Själva musik­affären i Rödbergen öppnade han 1975.

– På den tiden var ordet kommersiell betydligt mera negativt än idag. Det skulle egentligen inte finnas några specialister på gospelmusik. Allt skulle vara väldigt jämlikt, säger Dan Kronqvist.





Jan-Erik "Pastorn" Lindqvist och Bjarne Bergsten lade grunden för Finngospel.





”Åtta mark och skivor i pausen!”

Den nya kristna musiken fick kritik. Kyrkpressens ton kunde vara hård. I recensioner av konserter rynkade man på näsan åt inträdena på några mark eller åt att det såldes skivor i pauserna.

I dag visar Dan Kronqvist ändå att Kyrkpressens utgivare, Församlings­förbundet med dess direktör Bjarne Boije, ofta lånade Finn­gospel pengar när kassan tröt.

Dan Kronqvist hade själv varit bandtonåring hemma kring församlingen i Nykarleby, med amerikanska Larry Norman som sin förebild. År 1979 som redaktör vid Kyrkpressen på Bangatan spanade han in Finn­gospels butik ett stycke bort på nästa gata.

– De hade ett ganska brett utbud med gospel från många länder, men också klassiskt och det ena och det andra.





Ett brett miljonföretag

Finngospel hade med tiden en omfattande egen musikutgivning. Årsomsättningen steg något år ända till 2,5 miljoner euro. Kristen musik var ändå nästan aldrig någon guldgruva, säger Dan Kronqvist. Artisterna fick ofta vänta länge på sina pengar.

Finlandssvenska Treklangen blev stort populär under gruppens korta livstid 1972–77.



– Det var mera missionsarbete. Finn­gospel gjorde kanske pengar på var tionde skiva, men då gick pengarna till de där som inte blev några säljsuccéer.

Finngospel hade i starten både en före­bild och en draghjälp i det svenska kristna familjebandet och -företaget Samuelssons med sin countryinfluerade kristna Vikingarna-musik.

Samuelssons lyfte också finlandssvenska Tre­klangen med teologerna Johan Klingenberg, Håkan Djupsjöbacka och Barbro Lindqvist (Näse) som var syster till Jan-Erik Lindqvist.

Treklangens vispop var populär, också i Sverige, under gruppens korta livstid, 1972 till 1977. Mycket vardagligt upplöstes gruppen med att en av medlemmarna fick fast prästjobb.

De affärsmedvetna Samuelssons som också drev en kristen camping på Öland förblev sittande på rättigheterna till Treklangens musik. Ett minnesprojekt kring gruppen som Dan Kronqvist jobbat med strandade nyligen.

– En skrift som var tänkt att komma ut tillsammans med en cd med grea­test hits stupade på att Kjell Samuels­son inte kunde tänka sig att pruta eller släppa på rättigheterna.





Tysk koncern tog över

Finngospel hade ett stort nät av olika skivbolag över hela världen och man reste på musikmässor i världen. Men med den klassiska musiken blev det också mer spretigt, säger Dan Kronqvist.

Finngospel köptes i slutet av 1990-talet upp av den tyska musikförläggaren Klaus Heymanns koncern Naxos som var belåten med sin finländska återförsäljare. Finngospel jobbade stort och var tidvis inne på Akademiska bokhandeln och varuhus i landet med stora försäljningsstånd.

I gospelvågen var kyrkorna ofta växt­platser för många musiker som senare tagit plats i den finländska popvärlden. Till dem som har börjat med gospel finns Anssi Kela, Mikko Kuustonen och Juha Tapio. Dagens tv-kapellmästare Lenni-Kalle Taipales första, och rekordsäljande, jazzskiva gavs ut av Finn­gospel.

Efter 31 år lämnade Jan-Erik Lindqvist år 2006 bolaget han varit vd för. I dag lever företaget kvar som två bokstäver i företagsnamnet Fg-Naxos. Bolaget har en anställd i Finland.



GOSPELNS GULDÅR