Tidigare missionär i Israel och Etiopien, nu ny direktor för Såningsmannen.

Magnus Riska ny ledare för missionsföreningen Såningsmannen

mission.

Stiftsdekan och Israel- och Etiopienmissionär på sitt cv – nu blir han missionsdirektor för den Asienorienterade missionsrörelsen.

 14.11.2025 kl. 13:35

Prästen, teologen och missionären Magnus Riska, 62, blir ny direktor för Såningsmannen (Kylväjä). Föreningens styrelse kallade honom till uppdraget vid sitt möte i onsdags.

Magnus Riska kommer från Borgå stift där han var församlingspräst och till sist stiftsdekan från 2013 till 2022. De sista åren var han dock tjänstledig för missionsuppdrag i Etiopien tillsammans med sin fru, diakonissan Gunilla Riska.

Magnus Riska är teologie doktor med fokus på Gamla Testamentets exegetik och har en docentur i ämnet vid Helsingfors universitet. Vid Såningsmannen har han verkat som utbildningschef och som styrelsens ordförande.

På Såningsmannens webbplats beskriver Magnus Riska den drygt 50 år gamla organisationens identitet som "lyssnande till Jesus, med ett starkt böneliv och med ett fokus på att studera och undervisa om Bibeln."

Inre konflikter i föreningen

Såningsmannen har under de senaste åren haft inre linjekonflikter som bland annat har speglat relationen mellan den så kallade femte väckelsen och liberalare strömningar i kyrkan. På grund av motsättningarna och för att stödet från flera större samfälligheter började sina avgick den föregående missionsdirektorn Jukka Kääriäinen efter att ha försökt hitta "en tredje väg" i missionen i början av det här året.

Såningsmannen är en av den evangelisk-lutherska kyrkans åtta officiella missionsorganisationer och har 55 utlandsmedarbetare i 15 länder i huvudsak i Asien. Föreningen har en årsomsättning på omkring fem miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Vanda.

KP

ÅLDRANDE. Hur är det att åldras – på riktigt? Anna Paulina Eklöf tycker att det är hennes själ som oförändrad kikar ut genom ögonen. Per-Erik Lönnfors tänker att det går att acceptera förändringarna så länge man hittar en mening, kanske något så smått som att tömma diskmaskinen. 11.11.2025 kl. 11:00

gospel. Det var åren då den modernare kristna musiken tog sig in i Finland med Samuelssons och Treklangen. För kommersiellt, tyckte en del – fast det för det mesta var olönsamt. Nu har Dan Kronqvist skrivit om Jesus­popens guldålder på 70- och 80-talet. 11.11.2025 kl. 10:00

INGÅ. Ingå kyrka förvandlade Erkki Päivärinta och fick diplomingenjören att bli intresserad av historia. – Dödsdansen i Ingå kyrka är den enda som har gjorts norr om Östersjön. 10.11.2025 kl. 15:32

domprost. I valet vann kyrkoherden i Sibbo Camilla Ekholm över den enda motkandidaten Karl af Hällström. 9.11.2025 kl. 20:52

KYRKOMÖTET. Biskopsmötets frifräs i äktenskapsfrågan fick konservativa i kyrkomötet att kräva granskningsnämnd som i Sverige. 6.11.2025 kl. 15:32

HÖSTDAGARNA. Årets tema för Höstdagarna var Gemenskap. När FKS styrelse, som arrangerar dagarna, valde temat lät de sig inspireras av Höstdagarnas långa historia och tittade lite i arkivet. 2.11.2025 kl. 20:30

kcsa. Kyrkostyrelsen och dess finskspråkiga avdelningar kommer att få en ny så kallad matrisorganisation 2027. Många av de nuvarande avdelningarna kommer att försvinna. Den svenska centralen KCSA ser däremot ut att få fortsätta som sin egen specialenhet. 30.10.2025 kl. 21:54

musik. Hon har gett ut två sånger på temat dop i höst och den tredje utkommer i november. Susanna Sandell ser gärna att sångerna sprids och sjungs. 30.10.2025 kl. 19:42

sorg. År 2011 vändes Minna och Veli-Pekka Joki-Erkkiläs värld upp och ner när deras 17-åriga dotter Laura blev mördad. Efter Lauras död uppenbarades Jesus för dem. Gud har gett dem ett helt nytt liv och framför allt: förmågan att förlåta mördaren. 30.10.2025 kl. 19:18

KYRKOHERDETJÄNST. Sen i våras har kyrkoherden Jockum Krokfors jobbat som verksamhetsledare. Det har han för avsikt att fortsätta med. 30.10.2025 kl. 13:22

SKOLVÄGRAN. Måste man som förälder skicka sitt barn till skolan till vilket pris som helst? Minna Levälahti kände sig ensam och misslyckad som förälder när hennes dotter vägrade gå till skolan. Då hittade hon andra vars barn hade långvarig skolfrånvaro. 29.10.2025 kl. 13:20

KOLLEKTER. De stora missionsorganisationerna som FMS och KUA kasserar stort på stiftskollekterna. Väckelserörelser som laestadianerna åker ut ur huvudflödet av kollekter 2026. 28.10.2025 kl. 14:44

unga i kyrkan. Matteus församling i Helsingfors har satsat stort på sitt ungdomsarbete i många år, och det har burit frukt. – Vi satsar på relationen till ungdomarna först, och undervisningen sedan. 28.10.2025 kl. 11:29

BESVÄR. Sebastian Åstrand har lämnat in ett besvär till förvaltningsdomstolen i Helsingfors angående tjänsten som lagfaren assessor vid domkapitlet i Borgå. Han var en av de jurister som sökte tjänsten, medan domkapitlet valde Mikaela Strömberg-Schalin. Hon tillträder i mars. 27.10.2025 kl. 11:58

radio. Han tar upp programmet med andlig musik Tack och lov på nytt. – Jag ska försöka ha så stor bredd som möjligt, säger Rasmus Forsman. 27.10.2025 kl. 09:42
