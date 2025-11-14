Magnus Riska ny ledare för missionsföreningen Såningsmannen

Tidigare missionär i Israel och Etiopien, nu ny direktor för Såningsmannen.

Stiftsdekan och Israel- och Etiopienmissionär på sitt cv – nu blir han missionsdirektor för den Asienorienterade missionsrörelsen.

Prästen, teologen och missionären Magnus Riska, 62, blir ny direktor för Såningsmannen (Kylväjä). Föreningens styrelse kallade honom till uppdraget vid sitt möte i onsdags.

Magnus Riska kommer från Borgå stift där han var församlingspräst och till sist stiftsdekan från 2013 till 2022. De sista åren var han dock tjänstledig för missionsuppdrag i Etiopien tillsammans med sin fru, diakonissan Gunilla Riska.

Magnus Riska är teologie doktor med fokus på Gamla Testamentets exegetik och har en docentur i ämnet vid Helsingfors universitet. Vid Såningsmannen har han verkat som utbildningschef och som styrelsens ordförande.

På Såningsmannens webbplats beskriver Magnus Riska den drygt 50 år gamla organisationens identitet som "lyssnande till Jesus, med ett starkt böneliv och med ett fokus på att studera och undervisa om Bibeln."





Inre konflikter i föreningen



Såningsmannen har under de senaste åren haft inre linjekonflikter som bland annat har speglat relationen mellan den så kallade femte väckelsen och liberalare strömningar i kyrkan. På grund av motsättningarna och för att stödet från flera större samfälligheter började sina avgick den föregående missionsdirektorn Jukka Kääriäinen efter att ha försökt hitta "en tredje väg" i missionen i början av det här året.

Såningsmannen är en av den evangelisk-lutherska kyrkans åtta officiella missionsorganisationer och har 55 utlandsmedarbetare i 15 länder i huvudsak i Asien. Föreningen har en årsomsättning på omkring fem miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Vanda.