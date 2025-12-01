Bästa gåvan kostar inte men värmer hjärtat

Hitta en trevlig burk. Börja leta efter uppmuntrande ord, tröstande poesi eller en tom lapp att teckna ner tacksamhet på. Så har du skapat en julklapp som kräver tid och omsorg men nästan inga pengar!

1. Tacksamhetslappar

Skriv tre saker du är tacksam över varje dag. Det finns många studier om effekterna av tacksamhet i våra liv. Tacksamhet botar inte stress, depression eller ångest, men forskning visar att symtomen kan lindras om du sätter tacksamheten i system. Effekten är större ju mer regelbundet du övar dig i tacksamhet.





Så här gör du:

* Skaffa en glasburk och klipp ut lappar. Kanske lappar i olika färg för att göra det hela roligare?

* Skriv så här på lapparna: ”Tre saker jag är tacksam över idag.” Se till att lappen är tillräckligt stor för att det ska finnas utrymme att skriva – ibland kan tackämnet kräva lite förklaring.

* Berätta för den som får julklappen att målet är att fylla i en lapp med tre tacksamhetsämnen varje dag och sedan sätta den i burken. Sakerna kan vara hur små som helst – du kan exempelvis vara tacksam över att kaffet var gott eller att det inte regnade.

När projektet är klart har personen en hel burk full med tacksamhet och har i bästa fall fått vanan att varje dag reflektera över det som gick bra den dagen i stället för det som gick dåligt.

Dessutom är det en god idé att under svåra perioder tanka kraft ut tacksamhet som finns nedtecknad – det är bra att spara lapparna och läsa dem senare och minnas.









2. Lappar med uppmuntran eller poesi





Vi behöver alla få höra fina och kloka och tröstande ord ibland. Det bästa vore att ha en person som kunde säga dem till oss, men det är inte alltid möjligt. Men vi kan skriva ner dem. Vi kan leta tålmodigt efter ord som verkligen hjälper och lyfter. Jag drar en lapp ut den burk jag fick av min dotter för några jular sedan. På dagens lapp står det: ”Mod kan inte se runt hörn, men går runt dem ändå.”

I London finns en liten affär som heter The Poetry Pharmacy. Den säljer små glasburkar med piller, och pillren är små lappar som man rullar upp: en dikt! Detta poesiapotek har piller för allt. Brustet hjärta. Glädje. Inspiration. Självförtroende.

Vem av oss som är nere vill inte läsa detta:

When you feel better from this – and you will – it will be quiet and unremarkable, like walking into the next room. It might sting a little, like warmth leaking into cold-numbed hands. (Ett utdrag ur den underbara dikten Giraffe av Bryony Littlefair. Den går att surfa fram i sin helhet på webben.)

Jag skulle ta med den här underbara dikten av Carina Karlsson:



Gud

Har du någon

överbliven ängel

att skicka till mej

i natt?

Han behöver inte

säga mycket

Bara han står här

vid min säng

och prasslar sakta med vingarna





Så här gör du:

* Skaffa en glasburk och klipp ut lappar. Lappar i olika färg blir mer skojigt än bara vitt!

* Leta efter härlig poesi på ett språk din mottagare behärskar. Låna böcker på biblioteket – exempelvis samlingsverk. Surfa runt på nätet! Det som berör dig berör säkert också din mottagare.





3. Lappar med bibelord: tröst och hopp

I Finströms kyrka på Åland finns en låda där man kan välja en lapp med ett bibelord. Det är märkligt hur snabbt man känner att det var meningen att man skulle få precis det bibelordet precis den dagen!

Bibeln är full med tröst. Där finns sådant som talar om vår kamp och förtvivlan som människor, ord som säger att vi är värdefulla och älskade också när vi inte känner det. Där finns löften om Gud och framtiden. Där finns ursinniga rop på hjälp i de mest förtvivlade stunder.

Vilka bibelcitat skulle just du vilja ge till någon annan som tröst, uppmuntran och löfte om något bättre?

Den svenska tidningen Dagen rapporterade för några år sedan att årets mest lästa bibelvers var Jesaja 41:10: ”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”



Så här gör du:

* Skaffa en glasburk och klipp ut lappar. Leta fram bibelord som du tycker är uppmuntrande och tröstande.

* Tänk särskilt på mottagaren. Hurdan tro har personen? Skulle hen uppskatta något mer poetiskt eller något lite mer teologiskt krävande? Behöver personen tröst eller behöver personen utmanas att tänka på nya sätt? Hur kan du bäst med de bibelord du väljer ta hand om just den som får en julklapp av dig?