Åtta kyrkor och kapell kan avvecklas av kyrkan i Helsingfors – Petrus väjer tillfälligt

Landmärke vid inloppet till Helsingfors, Sveaborgs kyrka – på avveckling som församlingsrum.

Säljas, hyras ut, byggas om eller rivas – kyrkorna i Alphyddan, Åggelby, Rönnbacka, Brobacka och Munkshöjden står inför att avvecklas som gudstjänstlokaler.

Dessutom kommer också landmärket Sveaborgs kyrka vid infarten till hamnarna i Helsingfors att upphöra som församlingsrum och eventuellt tas över av samfälligheten som en ”gemenskapskyrka”.

Den arkitektoniskt speciella ”träskålen”, det bara tretton år gamla Kampens kapell mitt i centrum vill samfälligheten också gärna sälja, eftersom det upplevs som opraktiskt och för litet.





Petrus väjer för renovering senast 2027

Flera kyrkor står också inför grundrenoveringar, bland annat Petruskyrkan i Månsas som om ett år eller eventuellt år 2027 kommer att ha både en fasad- och rörrenovering, berättar församlingens viceordförande Pamela Granskog.

– Vi måste flytta ut då, men vi ännu vart, det får samfälligheten avgöra. Men här finns kyrkor omkring oss så det räcker, säger hon.

Också fem andra kyrkor i samfälligheten står inför omfattande renoveringar. Till dem hör bland annat idylliska Östersundom kyrka, tidigare på Sibbo kommuns sida, som ofta anlitas som bröllopskyrka.





Agricolas spira slutar stå över ett gudstjänstrum?

I Helsingfors stadssilhuett uppges också Mikael Agricola-kyrkan i Rödbergen med sin 97 meter höga, vassa spira vara på fallrepet; kyrkan uppges synas ända till Tallinn. Här har den finska domkyrkoförsamlingen dragit ner på verksamheten betydligt och också den kyrkans framtid är nu oklar.

Helsingfors församlingars gemensamma kyrkoråd står inför det här fastighetspaketet vid sitt möte på torsdagen. De slutliga besluten fattas därefter av samfällighetens kyrkofullmäktige, fastighet för fastighet.

”Avyttring av fastigheter är en del av gemensamma kyrkofullmäktiges sparprogram, som strävar efter att minska våra fastigheter med cirka 40 000 våningskvadratmeter före decenniets slut. Med nuvarande fastighetsbestånd skulle reparationsskulden i framtiden bli ohållbar”, säger samfällighetens direktör Juha Rintamäki i ett pressmeddelande.

Kyrkan kommer fortfarande att ha ett omfattande fastighetsbestånd som ska tas väl om hand i Helsingfors, säger Rintamäki i meddelandet.





Kompletterat måndag kl. 17 med beslutsgången om fastigheterna inom samfälligheten; tisdag kl. 17 med planerna för Petruskyrkan.