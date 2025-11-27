Kolumn Stefan Vikström

Präst blir direktör hos kulturminister Anders Adlercreutz.

Juha Rintamäki vid Hfrs samfällighet blir överdirektör vid ministerium

HELSINGFORS SAMFÄLLIGHET.

Prästen som leder landets största samfällighet, i Helsingfors, blir överdirektör vid Undervisnings- och kulturministeriet.

 27.11.2025 kl. 16:40

Samfällighetens direktör i Helsingfors, prästen och teologen Juha Rintamäki, 56, Helsingfors lämnar ledningen för landets största evangelisk-lutherska samfällighet och blir överdirektör vid Undervisnings- och kulturministeriet.

Han tillträder vid årsskiftet och kommer att leda avdelningen för konst- och kulturpolitik. Juha Rintamäki arbetar därmed också med statens relationer till kyrkor och religionssamfund.

Innan direktörsjobbet i samfälligheten blev en heltidstjänst 2023 var Rintamäki i tretton år kyrkoherde för Lauttasaaren seurakunta i Helsingforsförorten Drumsö.

Juha Rintamäki har liksom också samfällighetens förvaltningsdirektör Juha Silander partipolitiska band till Samlingspartiet.

