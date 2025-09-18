Domkapitlet: Ekholm i första förslagsrum i domprostvalet

Domkapitlet förberedde valet av domprost och kyrkoherde i Borgå domkyrkoförsamling vid sitt sammanträde i dag. Camilla Ekholm placerades i första förslagsrum.

Borgå domkyrkoförsamling väljer i höst ny kyrkoherde. Hen blir samtidigt domprost med säte i stiftets domkapitel.

Inför valet som görs av församlingsmedlemmarna den 9 november placerade domkapitlet kyrkoherde Camilla Ekholm från Sibbo församling i första förslagsrum och kaplan Karl af Hällström från Agricolaförsamlingen i östra Nyland i andra förslagsrum.

Bland prästerna i stiftet rör det på sig, så här:



Kyrkoherdetjänsten i Korsholm lediganslås, efter att Mats Björklund som tidigare hade tjänsten har trappat ner och blivit kaplan i församlingen. Tjänsten ska sökas senast den 17 oktober.

Cay-Håkan Englund blir ordinarie kaplan i Malax från den 1 december.

Katarina Smeds prästvigs i Borgå den 28 september och börjar omedelbart som församlingspastor i Johannes församling i Helsingfors

Marie Nordenstorm förordnas som församlingspastor i Eckerö-Hammarland från den 1 november och ett år framåt.

Terese Norrvik blir tf kaplan på deltid (20 %) i Karis-Pojo från 1 september och arbetar med vissa avbrott fram till sommaren 2026.

Två församlingar har fått endast en sökande till sina kaplanstjänster, Markus Engström har sökt tjänsten i Närpes och Markus Kallatsa tjänsten i Ekenäsnejdens församling. Domkapitlet överlåter åt församlingarna att besluta om de vill lediganslå tjänsterna på nytt för att eventuellt få ytterligare sökande.

Catharina Englund som är tf kyrkoherde i Jakobstad kommer under två månader i höst att samtidigt sköta tjänsten som ledande sjukhuspräst i den lokala samfälliigheten.

Eva Ahl-Waris förordnas som församlingspastor i Ingå för oktober-november.

Terttu Laaksonens förordnande som tf kaplan i Esbo svenska förlängs med tre månader till årets slut.

Flera präster är tjänstlediga, Tuija Wilman i Ingå fram till maj 2026 och Sofia Liljeström i Åbo från mitten av oktober till nästa sommar. I Borgå går Johanna Eisentraut-Söderström ner på deltid under år 2026.