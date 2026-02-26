”Dödssynderna handlar om egenskaper som vi alla bär på men som vi också gärna värjer oss för”

I podcasten De sju dödssynderna går redaktören Hanna Klingenberg och prästen Jimmy Österbacka på djupet med den historiska bakgrunden men också den moderna förståelsen av de sju dödssynderna.

– De så kallade sju dödssynderna är fortfarande något högst närvarande i vår vardag och erfarenhet. Men finns det i det här äldre kristna arvet några insikter som kan ta oss bortom dagens polarisering och relativisering, ja rent av öppna oss för en större värld där jaget inte längre är centrum? undrar prästen Jimmy Österbacka.

Efter att i många år ha arbetat med tv-programmet Himlaliv har podden om dödssynder inneburit inte bara ett nytt sätt att jobba på utan också en helt ny värld för Hanna Klingenberg.

– När jag gick in i projektet trodde jag nog att jag skulle få lära mig mycket om teologi och historia, men i själva verket visade sig de sju dödssynderna vara en sällsynt guide till självkännedom, säger Hanna.

Efterhand märkte hon att dödssynderna inte handlar om mord och andra hemskheter som vi gärna värjer oss ifrån, utan om egenskaper som vi alla bär på men som vi också gärna värjer oss för.

– Vi vet alla hur det är att vara avundsjuka, högmodiga, hur det är att frossa i något, men vi ignorerar helst de sidorna i oss själva. När de sju dödssynderna verkligen får oss att befatta oss med de här gömda dragen utan att anklaga oss för dem, just för att de är högst mänskliga, så hjälper de oss att förstå oss själva mycket bättre – och i förlängningen varandra.



Samma kamp aktuell än idag

I podcasten talar Hanna och Jimmy om kyrkofadern Evagrius som kämpade mot de åtta onda andarna ute i öknen på 300-talet – alltså de som sedan blev förlagan till de sju dödssynder som listades på 500-talet – men samtidigt känns det som att de alltid pratar om nutid.

– Det är teologi som kommer mera inifrån än utifrån. Varenda tanke är angelägen också idag. Så även om jag inte alltid är så öppen om det i podden gjorde jag nog själv ett personligt terapi-arbete i det tysta, parallellt med alla rubrikerna, säger Hanna.



Fördjupande innehåll i fastan

– Fastan erbjuder oss en tid för eftertanke och reflektion. För det ändamålet är den här serien ett ypperligt hjälpmedel och sällskap, säger Lucas Snellman, som är ansvarig redaktör för podden.

– Dagens medieflöde är snabbt och snuttifierat. Samtidigt finns det innehåll och teman som förutsätter långsamhet och tid för reflektion. Med serien De sju dödssynderna vill vi erbjuda publiken ett fördjupande och rentav folkbildande innehåll.

De sju dödssynderna går att lyssna på Arenan.