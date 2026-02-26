Kolumn Nina Österholm

Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg diskuterar dödssynder under fastan.

”Dödssynderna handlar om egenskaper som vi alla bär på men som vi också gärna värjer oss för”

podd.

I podcasten De sju dödssynderna går redaktören Hanna Klingenberg och prästen Jimmy Österbacka på djupet med den historiska bakgrunden men också den moderna förståelsen av de sju dödssynderna.

 26.2.2026 kl. 11:03

– De så kallade sju dödssynderna är fortfarande något högst närvarande i vår vardag och erfarenhet. Men finns det i det här äldre kristna arvet några insikter som kan ta oss bortom dagens polarisering och relativisering, ja rent av öppna oss för en större värld där jaget inte längre är centrum? undrar prästen Jimmy Österbacka.

Efter att i många år ha arbetat med tv-programmet Himlaliv har podden om dödssynder inneburit inte bara ett nytt sätt att jobba på utan också en helt ny värld för Hanna Klingenberg.

– När jag gick in i projektet trodde jag nog att jag skulle få lära mig mycket om teologi och historia, men i själva verket visade sig de sju dödssynderna vara en sällsynt guide till självkännedom, säger Hanna.

Efterhand märkte hon att dödssynderna inte handlar om mord och andra hemskheter som vi gärna värjer oss ifrån, utan om egenskaper som vi alla bär på men som vi också gärna värjer oss för.

– Vi vet alla hur det är att vara avundsjuka, högmodiga, hur det är att frossa i något, men vi ignorerar helst de sidorna i oss själva. När de sju dödssynderna verkligen får oss att befatta oss med de här gömda dragen utan att anklaga oss för dem, just för att de är högst mänskliga, så hjälper de oss att förstå oss själva mycket bättre – och i förlängningen varandra.


Samma kamp aktuell än idag

I podcasten talar Hanna och Jimmy om kyrkofadern Evagrius som kämpade mot de åtta onda andarna ute i öknen på 300-talet – alltså de som sedan blev förlagan till de sju dödssynder som listades på 500-talet – men samtidigt känns det som att de alltid pratar om nutid.

– Det är teologi som kommer mera inifrån än utifrån. Varenda tanke är angelägen också idag. Så även om jag inte alltid är så öppen om det i podden gjorde jag nog själv ett personligt terapi-arbete i det tysta, parallellt med alla rubrikerna, säger Hanna.


Fördjupande innehåll i fastan

– Fastan erbjuder oss en tid för eftertanke och reflektion. För det ändamålet är den här serien ett ypperligt hjälpmedel och sällskap, säger Lucas Snellman, som är ansvarig redaktör för podden.

– Dagens medieflöde är snabbt och snuttifierat. Samtidigt finns det innehåll och teman som förutsätter långsamhet och tid för reflektion. Med serien De sju dödssynderna vill vi erbjuda publiken ett fördjupande och rentav folkbildande innehåll.

De sju dödssynderna går att lyssna på Arenan.

Text: Kyrkans central för det svenska arbetet / Sofia Torvalds

  1. ”Jag kände mig varm, och då visste jag att det här kommer att sluta illa”
  2. Misstänkt ofredande av minderåriga i församling i Österbotten går till åklagare
  3. Mattestuderade från herrgårdssläkt köpte orgel från Åbo domkyrka för 140 euro
  4. Räsänen: Omdömeslös – och oskyldig
  5. "Bästa arbetsplatsen" – på jobbet i Åbo svenska ges tid för det viktiga

FOLKHÖGSKOLOR. Många kristna folkhögskolor är på fallrepet då regeringen möblerar om integrationsutbildningen. Den nya lagen om integration kan bli ett dråpslag för integrationen på svenska, anser Juhani Jäntti på Lärkkulla folkakademi. 26.2.2026 kl. 15:47

FÖRSAMLINGSVAL. För ett år sedan åkte biskop Bo-Göran Åstrand och stiftsdekan Mia Anderssén-Löf stiftet runt och lanserade den nya strategin för Borgå stift. I år har man gjort en ny runda, men denna gång med fokus på höstens församlingsval. 25.2.2026 kl. 15:53

statistik. I fjol ökade gudstjänstbesöken i lutherska kyrkan i Finland till cirka 3,3 miljoner besök. Nattvardsgästerna ökade med cirka sex procent, meddelar Kyrklig tidningstjänst. 24.2.2026 kl. 13:42

kyrkomusik. Orgelbyggaren Veikko VIrtanen är död. Han avled natten till tisdag i hög ålder, uppger orgelverkstaden som bär hans namn. 18.2.2026 kl. 20:44

kyrkomusik. Byggs kanske upp på Ihamuotila-släktens gård i Esbo. 18.2.2026 kl. 17:12

FÖRETAGARE. Bröderna William och Jonatan Snellman har skapat ett koncept som slår hårt just nu. Aderton månader efter lansering har deras varumärke Savd växtvärk. Det är som om varken Jakobstadsregionen eller USA kan få nog av träningskläder med kristna budskap. – Jag tror det har att göra med en trend vi ser i världen överlag, säger Jonatan Snellman. 18.2.2026 kl. 15:29

fastan. Fastan är inte en späkningsövning utan en inbjudan till ett möte med Jesus, säger Magnus Tunehag, som skrivit en bok att läsa före påsk. – Jag hade inte kunnat skriva den här boken när jag var 25. 18.2.2026 kl. 09:30

FÖRSAMLINGAR. Kyrie och gloria är inte bara element i mässan borta i Åbo domkyrka. I Åbo svenska församling inleds jobbmöten också med kyrie, det som är svårt, och gloria, det som har gett glädje i vardagen. Galna idéer är dessutom välkomna. 17.2.2026 kl. 19:00

DRAMA PÅ ISEN. ”Jag höll fast i iskanten och ropade på hjälp, men det blev allt glesare mellan ropen”, berättar Roland Semskar om decemberdagen för drygt ett år sedan, då Kristoffer Sandbacka drog upp honom ur vaken på Larsmosjön. Nu möts de för första gången sedan dess på just den platsen. Det iskalla första mötet har utvecklats till en varm vänskap mellan dem. 17.2.2026 kl. 13:08

SEXUELLA ÖVERGREPP. Processen kommer till stora delar att vara hemligstämplad för att skydda offren, säger kriminalkommissarie Joanna Österblad vid polisen i Österbotten. 13.2.2026 kl. 10:45

LÄGEROMRÅDE. Evangeliföreningen har tecknat avtal om att bygga en ny stugby på lägerområdet Klippan i Monäs, Nykarleby. Avtalet omfattar åtta stugor som ska stå färdigbyggda inom april 2027. 12.2.2026 kl. 15:38

ANSVAR ATT STÅ UPP MOT RASISM. – Jag längtar efter ett forum där kyrkan och samhället kan mötas, och jag är mycket glad över att de här kvällarna har kommit i gång igen i Petruskyrkan, säger Pamela Granskog. 12.2.2026 kl. 14:52

kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen stryker 36 jobb i Helsingfors, tre anställda vid den svenska centralen berörs. 9.2.2026 kl. 15:02

kaplansval. Kyrkorådet röstade med rösterna 7-2 för att lämna tjänsten obesatt tillsvidare. 6.2.2026 kl. 13:05

URSÄKTENS TEORI. Vi vet alla att vi borde be om ursäkt när vi gör ett misstag eller sårar och skadar någon. Ändå är det så svårt. Varför? Vi reder ut ursäktens teori med hjälp av förlåtelseforskaren Cathrine Felix och terapeuten Jan-Erik Nyberg. 5.2.2026 kl. 19:42
