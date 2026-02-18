Mattestuderade från herrgårdssläkt köpte orgel från Åbo domkyrka för 140 euro

Byggs kanske upp på Ihamuotila-släktens gård i Esbo.

En sex meter hög kororgel från Åbo domkyrka plockas ner av mattestuderande Tuomas Ihamuotila och hans kompis Otto Kalsta och några till nästa vecka. De ropade in orgeln på en nätauktion för blygsamma 140 euro.

– Vi hade varit beredda att gå upp till 200, säger han till Kyrkpressen.

Tuomas Ihamuotila har inga konkreta planer för orgeln, men tänker att den eventuellt kunde byggas upp på nytt på medeltida Hista gård i Esbo, som hans släkt sedan över 100 år tillbaka äger. Där kommer orgeln nu tillsvidare att förvaras i delar.

– Men här finns flera utrymmen där orgeln kunde byggas upp, säger Tuomas Ihamuotila.

Den nya Västbanan till Åbo byggs upp alldeles intill och det är ännu öppet vad universitets- och industrisläkten Ihamuotila tänker göra av gården.

"Vi hade varit beredda att gå upp till 200 euro."

– Vi behöver hur som helst börja tänka på vad den ska vara i framtiden. Det kommer en järnvägsstation och ett bostadsområde alldeles i närheten, säger Tuomas Ihamuotila.

Något större släktråd har inte sammanträtt kring orgelaffären. Det är hans eget projekt, säger han.

Själv hoppas han att orgeln i framtiden ska kunna finnas någonstans för vem som helst att spela på som en fullstor orgel. Själv har han bara musik som hobby.

– Jag har en elorgel och ett trampharmonium, säger han. Jag spelade piano på dagis och saxofon i skolan...

Kororgeln i Åbo domkyrka installerades år 1973 av Orgelbyggeri Veikko Virtanen i Esbo, som också några år senare fick arbetet med att bygga också domkyrkans huvudorgel. Nu ska kororgeln ur vägen för en renovering av domkyrkan som kommer att pågå i närmare tre år.

Kororgeln införskaffades för drygt femtio år sedan för 143 000 mark, eller i dagens penningvärde omkring 200 000 euro. Enligt Tuomas Ihamuotila har orgelverkstaden inte längre kvar kororgelns ursprungliga ritningar.

Också Larsmo församling ska preliminärt ha visat intresse för kororgeln från Åbo domkyrka.