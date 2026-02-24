Under 2025 var antalet nattvardsgäster cirka 1,6 miljoner, jämfört med cirka 1,5 miljoner år 2024.
Gudstjänstbesöken ökade framför allt i stora tillväxtcentrum, men också i flera mindre och medelstora församlingar ökade deltagandet.
– Det ökade intresset för gudstjänster och nattvarden kan ha flera orsaker. I de yngre generationerna finns ett ökat intresse för kristen tro och gudstjänster. Det kan eventuellt påverkas av oron för världssituationen. Också den mångkulturella befolkningen har oftare än förr funnit vägen till den lutherska mässan, säger Arto Vallivirta som är sakkunnig i gudstjänstliv vid Kyrkostyrelsen.
Fler gick i kyrkan – gudstjänstbesöken ökade med tre procent från år 2024 till 2025
I fjol ökade gudstjänstbesöken i lutherska kyrkan i Finland till cirka 3,3 miljoner besök. Nattvardsgästerna ökade med cirka sex procent, meddelar Kyrklig tidningstjänst.24.2.2026 kl. 13:42
