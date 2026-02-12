Åtta nya stugor på populärt lägerområde: ”Vi tar ett steg i tro – vi har inte ordnat hela finansieringen ännu men vi jobbar aktivt på det”

Evangeliföreningen har tecknat avtal om att bygga en ny stugby på lägerområdet Klippan i Monäs, Nykarleby. Avtalet omfattar åtta stugor som ska stå färdigbyggda inom april 2027.

Stugbyn kostar cirka 1,25 miljoner euro. Målet är att finansiera den med 300 000 euro i extern finansiering, 300 000 i gåvor och donationer från privatpersoner och 100 000 i talkoinsatser. Resten står Evangeliföreningen för centralt.

– Vi tar ett steg i tro. Vi har inte ordnat hela finansieringen ännu men vi jobbar aktivt på det, säger verksamhetsledare Albert Häggblom.

Ifall det ser ut som man inte lyckas har Evangeliföreningen möjlighet att under våren minska antalet stugor med två.

– Men vi utgår från att bygga åtta nya stugor.

Stugbyn rivs och byggs på entreprenad med början den 15 september i höst. De nya stugorna förses med WC och dusch och kan användas året om. En stuga blir invalid-

anpassad.