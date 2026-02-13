Ledare Jan-Erik Andelin

Flera minderåriga misstänks ha varit utsatta av ex-församlingsanställd.

Misstänkt ofredande av minderåriga i församling i Österbotten går till åklagare

SEXUELLA ÖVERGREPP.

Processen kommer till stora delar att vara hemligstämplad för att skydda offren, säger kriminalkommissarie Joanna Österblad vid polisen i Österbotten.

 13.2.2026 kl. 10:45

Kriminalkommissarie Joanna Österblad vid polisen i Österbotten säger att endast en person omfattas av åtalet, men att målsägandena är minderåriga och "flera än en". De övergrepp som har utretts ska i huvudsak ha skett i anslutning till den misstänktas arbete.

– Jag vill inte säga mera än så för att skydda offren. Eftersom det handlar om minderåriga kommer en stor del av den här processen att vara sekretessbelagd, säger hon.

"Sexuellt språk, olämplig kroppskontakt"

Förundersökningen mot den församlingsanställda ska enligt Kyrkpressens information ha inletts hösten 2024 efter att föräldrar tagit kontakt med polisen. Det ska handla bland annat om sexuellt språk, olämplig kroppskontakt och meddelanden på sociala medier till unga.

Den misstänkta har sagt upp sig från sin tjänst och arbetar inte längre i församlingen.

Ledarskapet och förpersoner i den österbottniska församlingen vid tiden för de misstänkta övergreppen ska enligt joanna Österblad vid polisen inte ha omfattats av förundersökningen. Enligt henne gör arbetsgivaren i sådana här fall ofta egna interna utredningar som sedan kan leda till en skild parallell brottsutredning.

Domkapitlet väntar och ser

Vid domkapitlet i Borgå säger lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson till Kyrkpressen att ärenden som handläggs av polis och rättsväsende inte parallellt utreds av domkapitlet före en eventuell dom. Själv säger han sig inte ha fått information om fallet.

Förundersökningen överlämnas i dagarna till Västra Finlands åklagardistrikt. Åtalsprövning och eventuellt senare åtal innebär ännu inte skuld till brott.

Jan-Erik Andelin


