Finlands mesta orgelmakare blev 97 år gammal.

Virtanen-orglarnas skapare död

kyrkomusik.

Orgelbyggaren Veikko VIrtanen är död. Han avled natten till tisdag i hög ålder, uppger orgelverkstaden som bär hans namn.

 18.2.2026 kl. 20:44

Veikko Virtanen betraktas som landets ledande orgelbyggare med över 150 tillverkade orglar. Orglar byggda av hans verkstad i Esbo finns bland annat i domkyrkorna i Åbo och Uleåborg.

I Helsingfors finns Virtanens orglar bland annat i Tempelplatsens kyrka, Johanneskyrkan och vid Sibelius-Akademin. En av företagets nyare orgelinstallationer var 2021 i Dickursby kyrka.

Veikko Virtanen var själv kantor-organist och började tillverka orglar i Esbo år 1951. Han blev 97 år gammal.

Sommaren 2025 fusionerades Veikko Virtanen Oy med Sacrum-Kotimaa-gruppen.

KP

