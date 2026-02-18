Virtanen-orglarnas skapare död

Veikko Virtanen betraktas som landets ledande orgelbyggare med över 150 tillverkade orglar. Orglar byggda av hans verkstad i Esbo finns bland annat i domkyrkorna i Åbo och Uleåborg.
I Helsingfors finns Virtanens orglar bland annat i Tempelplatsens kyrka, Johanneskyrkan och vid Sibelius-Akademin. En av företagets nyare orgelinstallationer var 2021 i Dickursby kyrka.
Veikko Virtanen var själv kantor-organist och började tillverka orglar i Esbo år 1951. Han blev 97 år gammal.
Sommaren 2025 fusionerades Veikko Virtanen Oy med Sacrum-Kotimaa-gruppen.