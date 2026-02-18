Träningskläder med kristet budskap – om driv, etik och textilindustrin

Bröderna William och Jonatan Snellman har skapat ett koncept som slår hårt just nu. Aderton månader efter lansering har deras varumärke Savd växtvärk. Det är som om varken Jakobstadsregionen eller USA kan få nog av träningskläder med kristna budskap. – Jag tror det har att göra med en trend vi ser i världen överlag, säger Jonatan Snellman.

Sedan 2018 har brorsorna William och Jonatan Snellman byggt företag inom e-handeln. Enligt modellen för dropshipping har de sålt allt från kökstillbehör till produkter för husdjur.

– Djurtillbehör är otroligt stort, säger William Snellman.

– Mycket större än kristna träningskläder. Det är betydligt mer nischat, säger Jonatan Snellman.

Träningskläder med kristet budskap hittas nämligen också i brödernas samling av verksamheter. De är hjärnorna bakom Savd.

Savd har slagit stort bland unga i Jakobstadsregionen. I högstadieskolorna, på gymmen, på ungdomssamlingarna och i gatubilden – överallt där det finns unga finns Savd representerat. Ändå är deras största marknad inte Österbotten, utan USA. Där finns 90 procent av kunderna.

– Amerikanerna är mer frimodiga med att visa och bära sin tro. Här är vi kanske lite mer återhållsamma, men vi ser en förändring också här, säger Jonatan.

Just nu har Savd växtvärk. Aderton månader efter lansering har de skickat iväg över 200 000 ordrar. Under 2025 hade de som mål att komma upp i en omsättning på 10 miljoner, ett mål de uppnått. Mer än så säger de inte.



Nu ger hundåren avkastning

Savd är något av ett passionsprojekt för bröderna Snellman.

– Vi har testat mycket under åren, men jag har alltid haft i tanken att jag vill ha ett eget klädmärke för träningskläder. Något som man får utveckla lite som man vill, säger Jonatan.

William konstaterar att de efter flera år inom e-handel lärt sig en del. De vet hur man bygger upp infrastrukturen för ett varumärke, de kan logistik och marknadsföring – och växtvärken de känner av nu är ett positivt problem.

– Under de fem första åren hade vi andra problem. Vi växte inte och hade begränsat med resurser.

Bröderna kommer från en kristen familj och identifierar sig båda som troende. Tränar gör de dessutom också.

– Det här är ett sätt att kombinera två saker som hör till ens personliga liv, säger Jonatan.



Vad är er tanke med Savd, är kläderna ett sätt att missionera eller att bygga gemenskap mellan kristna?

– Både och, säger Jonatan.

– Tanken bakom Savd är att sprida Guds ord och uppmuntra andra att bära sin tro med stolthet, säger William.

De är faktiskt lite överraskade över hur stort Savd har slagit lokalt, att så många unga vill visa upp sin kristna identitet.

– Jag tror det har att göra med en trend som vi ser i världen överlag. Kristna har tidigare varit lite nertryckta, våra värderingar har inte varit så populära. Nu då världen är ganska kaotisk söker fler en stabil grund. Man ser det både globalt och lokalt, säger Jonatan.



Jesus, vinst och välgörenhet

Bröderna Snellman vill jobba så mycket som möjligt med folk de tycker om. Just nu arbetar Jonatans fru med produktutvecklingen, Williams fru hoppar in vid sidan av sitt lärarjobb. Deras syster jobbar deltid i företaget medan både en svåger och en svägerska jobbar heltid.

Allt som allt sysselsätter de 25 personer som finns utspridda över Finland, USA, Kanada, Ukraina och Filippinerna. Flera jobbar i företaget som independent contractors, frilansare.

Bland de anställda hittas grafiska designers, folk som jobbar med foto, film och annonskampanjer för marknadsföring. Några hanterar logistik och kundsupport.

Företagets lager finns i USA, produktionen i Kina och kunderna över stora delar av världen.

– Det är därför det krävs så mycket resurser. Vi har bara 24 timmar i dygnet och vi har båda fru och barn. Den personal vi har nu behövs nog, säger William.

Varumärket Savd hittas i ett amerikanskt bolag som ägs av bröderna Snellman. Produkterna utvecklar de själva, så just Savd kan inte placeras under kategorin dropshipping-företag.





Jesus var ju inte så mycket för det här med att samla skatter på jorden. Hur resonerar ni kring att göra ekonomisk vinning på kristendomen?

– Varje företag som säljer en bibel med vinst faller ju under samma kategori, men jag har det här i åtanke i princip varje dag. Hur kan jag bedriva business så att det blir något positivt, så att jag inte drivs av personlig vinst? säger Jonatan.

Ännu har de varken lyft lön eller tagit ut dividend från Savd utan lever på sina andra företag.

– Men det här är en business och vi är människor. Självklart vill vi att verksamheten ska gå med vinst. Efter alla år som vi tagit risker och slitit är det klart att vi vill ha lön för det, för det är otroligt utmanande.

De nämner välgörenhet som en av sina målsättningar med Savd. Just nu har de ingen konkret plan framåt, men i liten skala har de gjort donationer och välgörenhetssatsningar lokalt. I framtiden säger de att de vill jobba med organisationer som bekämpar psykisk ohälsa, ett område som engagerar dem personligen. 2017 förlorade de en bror i psykisk sjukdom.



Som ett uttalat kristet företag, hur mycket av vinsten är man skyldig att ge vidare?

– Det finns ju inte specificerat. Ska man gå efter Luther och ge tionde? Det handlar väl ganska långt om vad man känner i sitt hjärta, säger Jonatan.

– Nu då vi är ganska nystartade är svaret kanske också något annat än vad det är om fem år. Man måste sätta på sin egen syrgasmask först. För att vi ska kunna växa och anlita mer folk behöver vi först se till att företaget är hälsosamt.





Savds produktion finns i Kina. Vad tänker ni om att kläder med kristet budskap produceras i en kommunistisk enpartistat där arbetarnas villkor är kända för att vara dåliga?

– Oftast är de kläder man har på sig gjorde i Kina. Alla har telefoner som är gjorda i Kina. En väldigt stor procent av tillverkningen finns där, säger William.

Jonatan säger att Savd fått en del negativa kommentarer kring det här på sociala medier.

– Jag tycker det är hyckleri att skriva de kommentarerna på en telefon som är gjord i Kina medan man har på sig en tröja som är producerad i Kina.

De säger att produktionen i landet är så stor och utbyggd att man i dag får bra kvalitet till ett rimligt pris. De kunde flytta produktionen, men då skulle priserna gå upp avsevärt.

Bröderna har besökt leverantören som de jobbar med.

– Vi ser att också Kina utvecklas och att stereotypen inte riktigt stämmer. Sen kan vi inte ta ansvar för någon som vi inte jobbar med, säger Jonatan.





I vilken mån känner ni till arbetarnas villkor i er produktion?

– De känner vi inte till exakt. Vi har en leverantör som vi jobbar med och tar olika produkter från olika fabriker. Men det är inget underbetalt barnarbete som pågår, så mycket har vi på klart.

– Hur leverantören fördelar pengarna är något som vi inte kan kontrollera, men vi betalar dem en skälig kompensation, säger Jonatan.

Framgången med Savd talar sitt tydliga språk och responsen som når bröderna Snellman är i huvudsak positiv.

– De enda gångerna vi får kritik är då någon kommer och intervjuar oss, säger Jonatan.



Med driv kommer stress – och mening

William säger att det är som om det är meningen att det här ska hända just nu, att Savd – och därmed det kristna budskapet, ska synas. De har satt sitt fokus på USA. Den lilla butiken i Jakobstad sköter i princip sig själv. Ändå har Savd slagit igenom också i hemtrakterna.

– Folk tycker att det vi gör är bra.

Om tio år hoppas de att de fortfarande jobbar med att skapa något. Kanske har de en portfölj med ännu fler varumärken.

– Men kanske också lite mer tid för resor och att spela golf, säger Jonatan.

Efter åtta år som företagare, utan någon vidare semester, kan William ibland känna att det vore skönt att ta ut lite långledigt.

– Men tillika har man hört ganska mycket om framgångsrika företagare som sålt sina företag och kunnat gå i pension. Några månader senare är de uttråkade och deprimerade – för det var drivet, att få bygga och skapa något varje dag, som gjorde att de ville stiga upp om mornarna.





William Snellman



– Är 31 år.

– Jobbar med att driva företag inom e-handel tillsammans med brorsan Jonatan.

– Kommer från Lepplax i Pedersöre, bor i Larsmo tillsammans med frun Sara samt sönerna Dennis och Joar.



Jonatan Snellman



– Är 29 år.

– Driver företag inom e-handel tillsammans med William.

– Kommer från Lepplax i Pedersöre, bor i Jakobstad med frun Julia och sonen Todd.