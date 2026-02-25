Sikte på höstens församlingsval: biskopen och stiftsdekanen åker runt i församlingarna

Biskop Bo-Göran Åstrand och stiftsdekan Mia Anderssén-Löf har i början av året rest stiftet runt och haft prosterivisa träffar med förtroendevalda och medarbetare i församlingarna. Bilden från träffen i Korsnäs i januari.

För ett år sedan åkte biskop Bo-Göran Åstrand och stiftsdekan Mia Anderssén-Löf stiftet runt och lanserade den nya strategin för Borgå stift. I år har man gjort en ny runda, men denna gång med fokus på höstens församlingsval.

– Tanken att åka på en ny runda föddes ur det faktum att vi fick positiv respons på den första rundan. Vi konstaterade att det finns ett behov av gemensamma samtal. Under våren och hösten när vi diskuterade med kyrkoherdarna såg vi att det den här gången blir naturligt att ta sikte på församlingsvalet, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

Till träffarna som hållits ute i prosterierna har både förtroendevalda och anställda kallats.

– Vi ville lyfta fram det som är viktigt inför ett val, men inte bara det praktiska. Sedan gav det här möjlighet att tillämpa de värderingar vi lyfter fram i vägledningen också praktiskt, säger Mia Anderssén-Löf.

Biskopen lovar dock inte att det blir en årligen återkommande turné som tar avstamp i vägledningen.

– Det är nog så här jag vill leda stiftet, i dialog. Men vi har inte planerat ett koncept för flera år framåt. Vi får lyssna in fältet och om det dyker upp ett behov är vi beredda att agera, säger Åstrand.