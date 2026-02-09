Inkast Maria Sundblom Lindberg

Totalt 36 jobb stryks i de stora personalnedskärningarna vid Kyrkostyrelsens omställningar.

KCSA minskar personalen, digitala mediet Nyckeln läggs ner

kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen stryker 36 jobb i Helsingfors, tre anställda vid den svenska centralen berörs.

 9.2.2026 kl. 15:02

Kyrkostyrelsens svenska central KCSA lägger ner sitt digitala medium Nyckeln från hösten. De dövas församlingsblad som har kommit ut fyra gånger läggs ner vid årets slut, liksom också den finska systerpublikationen Kuurojen lehti.

Interna digimediet Nyckeln läggs ner i Kyrkostyrelsens omställningar.



KCSA undersöker också hur man kunde flytta över sin årliga närvaro vid Helsingfors bokmässa och sitt nuvarande ansvar för en begränsad gudstjänstverksamhet på den svenska språköarna runtom i de finska delarna i landet – på någon annan inom kyrkan.

Tolv årsverken på svenska

Det är en följd av de stora personalnedskärningarna vid kyrkans centralförvaltning, där totalt 36 jobb stryks. Svenskspråkiga KCSA:s personal minskas med en anställd som går i pension vid årets slut, medan två andra vid enheten får minskad arbetstid. Vid KCSA görs därefter framöver drygt tolv årsverken av fjorton anställda under ledning av direktor Sixten Ekstrand.

Sixten Ekstrand anser att slutresultatet är hyfsat bra för KCSA:s del.

– Det stod i ett tidigt skede klart att det svenska arbetet även kommer att drabbas av nedskärningar, men vi fick gehör för våra krav att KCSA skulle fortsätta som en specialenhet. Det garanterar en god service till de svensk- och tvåspråkiga församlingarna, säger han.


Flera tackade nej till ny arbetsbild

I stort övergår Kyrkostyrelsen från att vara en avdelningsorganisation till en förvaltning som arbetar i matris. För den har tillförordnade chefer utsetts.

Enligt Kyrkpressens uppgifter kommer nytillträdda kanslichef Niilo Pesonens specialmedarbetare Elina Hellqvist att tillsvidare ansvara för strategisk utveckling och Stiven Naatus att under den närmaste tiden svara för Kyrkostyrelsens nyskrivna uppgift, påverkansarbete. Vem som ska svara för det tredje temaområdet i organisationen, internationella relationer, är så här långt oklart.

De ledande tjänsterna kommer att lediganslås inom det här året innan de besätts permanent.

– Det är fortfarande oklart hur det svenska arbetet ska finnas med i den nya organisationen och arbete med bland annat påverkansarbete och strategisk utveckling. Det blir spännande och utmanande att jobba vidare med det, säger Sixten Ekstrand vid KCSA.

I de stora omställningarna, som berörde totalt 186 anställda erbjöds många av de anställda nya arbetsuppgifter. Av de 36 som nu sagts upp valde fem personer att tacka nej till en ny arbetsbild och lämnar därmed sina jobb vid kyrkans centralförvaltning.
Jan-Erik Andelin

  Kyrkorådet i Närpes tackar nej till den enda som sökte kaplanstjänsten
  Två vill bli kyrkoherde i Jakobstad – en i Hangö
  Sex vill jobba som diakonichef vid domkapitlet
  Kran sparkade verksamhetsledaren – i föreningen som stiftet glömde
  "Tvångssyndromet tar allt ifrån dig och gör dig till fånge i din egen kropp"

kaplansval. Kyrkorådet röstade med rösterna 7-2 för att lämna tjänsten obesatt tillsvidare. 6.2.2026 kl. 13:05

URSÄKTENS TEORI. Vi vet alla att vi borde be om ursäkt när vi gör ett misstag eller sårar och skadar någon. Ändå är det så svårt. Varför? Vi reder ut ursäktens teori med hjälp av förlåtelseforskaren Cathrine Felix och terapeuten Jan-Erik Nyberg. 5.2.2026 kl. 19:42

ETT GOTT RÅD. Med erfarenhet vidgas blicken. Livet går från svartvitt till melerat, och det gör det enklare att förlåta andra – och sig själv. Det säger Bernice Haglund-Wikström. 4.2.2026 kl. 12:27

PSYKISK HÄLSA. För Sonja Wikström började tvången i det lilla: en spis, ett strykjärn, en gnagande oro. Sedan tog sjukdomen över nästan hela hennes liv. Till slut kom vändningen. 3.2.2026 kl. 17:34

ungdomens kyrkodagar. I ett vintrigt Karis, på stiftsgården Lärkkulla, hörs musik. Det är fredag på Ungdomens kyrkodagar och plenum ska precis börja. Ett gäng ungdomar från Sibbo utgör årets kompband och salen är fylld av unga deltagare. 2.2.2026 kl. 18:54

KRAN. Den finlandssvenska kristna rusvårds­föreningen Kran har varit i rubrikerna. Efter att ha blivit arbetsskyddsanmäld för sitt ledarskap har verksamhetsledaren fått sparken. Kyrkorna drog sig efterhand ur och en förening församlingarna tidigare engagerade sig i åkte ner i diket. 30.1.2026 kl. 17:06

fastigheter. Kyrkliga byggnader är inga lätta objekt att sälja. Varken marknadsmässigt eller känslomässigt. 2.2.2026 kl. 19:41

Ukraina. – Det lilla vi gör här bidrar ändå positivt till den stora helheten, vi är ett litet gäng men vi kan faktiskt göra skillnad. Tänk att vi kan få påverka någon annans vardag, få vara till hjälp. Samtidigt blir man också så väldigt tacksam över hur bra vi har det här hemma. 29.1.2026 kl. 20:29

STIFTSSEKRETERARE I FÖRSAMLINGSDIAKONI. Den femte februari väljer domkapitlet en ny stiftssekreterare i församlingsdiakoni. Tjänsten har lockat sex sökande från fem orter. 26.1.2026 kl. 12:41

KYRKOHERDETJÄNST. I Jakobstad får församlingen förbereda sig för kyrkoherdeval medan Hangö svenska församling fått en kyrkoherdekandidat. 26.1.2026 kl. 12:28

FÖRSAMLINGSMÄSTARE. Tony Storrank från Jakobstad är ny församlingsmästare i Munsala. Snart blir han och frun Inka dessutom Munsalabor. 24.1.2026 kl. 15:11

syrien. Ett år har gått sedan Assadregimen föll i Syrien. För många innebar maktskiftet en efterlängtad frihet – men för landets kristna minoritet växte oron. Deras framtid är oklar, men vardagen fortsätter ändå. ”Det är en helt vanlig dag”, säger prästen Samer och slänger sig ut på dansgolvet. 22.1.2026 kl. 19:32

KULTURHISTORIA. Det brister i den nationella beredskapen att värna om kyrkans helgedomar i krigssituationer. Enligt Saana Tammisto på Kyrkostyrelsen vore det kontraproduktivt att frakta kulturhistoriskt värdefulla föremål till trygghet i fredstid. 21.1.2026 kl. 06:52

kyrkoherdar. Kristian Willis blir forskare i kyrkohistoria efter sin pappaledighet. 20.1.2026 kl. 13:06

MATHJÄLP. Adventister, pingstvänner, baptister och laestadianer jobbar sida vid sida – och hittills har det aldrig uppstått en enda konflikt. De pratar inte om huruvida kvinnor ska tiga i församlinge, om äktenskapsfrågan, dopet eller vem nåden sträcker sig till. Sju församlingar har gått samman för att fler Jakobstadsbor ska få sitt dagliga bröd. 20.1.2026 kl. 09:00
Catherine Granlund:

Alla dagars hjärta är ändå bäst

  Kyrkorådet i Närpes tackar nej till den enda som sökte kaplanstjänsten
  Två vill bli kyrkoherde i Jakobstad – en i Hangö
  Sex vill jobba som diakonichef vid domkapitlet
  Kran sparkade verksamhetsledaren – i föreningen som stiftet glömde
  "Tvångssyndromet tar allt ifrån dig och gör dig till fånge i din egen kropp"

