KCSA minskar personalen, digitala mediet Nyckeln läggs ner

Kyrkostyrelsens svenska central KCSA lägger ner sitt digitala medium Nyckeln från hösten. De dövas församlingsblad som har kommit ut fyra gånger läggs ner vid årets slut, liksom också den finska systerpublikationen Kuurojen lehti.

KCSA undersöker också hur man kunde flytta över sin årliga närvaro vid Helsingfors bokmässa och sitt nuvarande ansvar för en begränsad gudstjänstverksamhet på den svenska språköarna runtom i de finska delarna i landet – på någon annan inom kyrkan.



Tolv årsverken på svenska

Det är en följd av de stora personalnedskärningarna vid kyrkans centralförvaltning, där totalt 36 jobb stryks. Svenskspråkiga KCSA:s personal minskas med en anställd som går i pension vid årets slut, medan två andra vid enheten får minskad arbetstid. Vid KCSA görs därefter framöver drygt tolv årsverken av fjorton anställda under ledning av direktor Sixten Ekstrand.

– Det stod i ett tidigt skede klart att det svenska arbetet även kommer att drabbas av nedskärningar, men vi fick gehör för våra krav att KCSA skulle fortsätta som en specialenhet. Det garanterar en god service till de svensk- och tvåspråkiga församlingarna, säger han.





Flera tackade nej till ny arbetsbild



I stort övergår Kyrkostyrelsen från att vara en avdelningsorganisation till en förvaltning som arbetar i matris. För den har tillförordnade chefer utsetts.



Enligt Kyrkpressens uppgifter kommer nytillträdda kanslichef Niilo Pesonens specialmedarbetare Elina Hellqvist att tillsvidare ansvara för strategisk utveckling och Stiven Naatus att under den närmaste tiden svara för Kyrkostyrelsens nyskrivna uppgift, påverkansarbete. Vem som ska svara för det tredje temaområdet i organisationen, internationella relationer, är så här långt oklart.



De ledande tjänsterna kommer att lediganslås inom det här året innan de besätts permanent.



– Det är fortfarande oklart hur det svenska arbetet ska finnas med i den nya organisationen och arbete med bland annat påverkansarbete och strategisk utveckling. Det blir spännande och utmanande att jobba vidare med det, säger Sixten Ekstrand vid KCSA.



I de stora omställningarna, som berörde totalt 186 anställda erbjöds många av de anställda nya arbetsuppgifter. Av de 36 som nu sagts upp valde fem personer att tacka nej till en ny arbetsbild och lämnar därmed sina jobb vid kyrkans centralförvaltning.