Kyrkorådet i Närpes tackar nej till den enda som sökte kaplanstjänsten

Den lediganslagna kaplanstjänsten i Närpes församling fick bara en sökande, Markus Engström, som för tillfället är kaplan i Kristinestads svenska församling. Kyrkorådet intervjuade honom i onsdags och beslöt med rösterna 7-2 att rekommendera för kyrkofullmäktige att inte besätta kaplanstjänsten just nu.

– Vi har intervjuat Markus Engström och han ska dessutom intervjuas av kyrkofullmäktige den 16 februari, berättar Ulla-Maj Wideroos, som är viceordförande i kyrkorådet i Närpes församling.





Hur gör ni nu, om ni inte får en kaplan?

– Först måste frågan behandlas av domkapitlet, sedan får vi se om det går att hitta en lösning, säger Ulla-Maj Wideroos.



Inför kyrkorådets möte i november kom de anställda i Närpes församling med en skrivelse om att de önskar att kaplanstjänsten lämnas obesatt tillsvidare. Ulla-Maj Wideroos vill inte kommentera skrivelsen.