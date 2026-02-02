Ledare Jan-Erik Andelin

I år samlades 134 delegater från olika håll i Svenskfinland.

Bildsvep: Från plenum till nattvard – unga formar kyrkan på Ungdomens kyrkodagar

ungdomens kyrkodagar.

I ett vintrigt Karis, på stiftsgården Lärkkulla, hörs musik. Det är fredag på Ungdomens kyrkodagar och plenum ska precis börja. Ett gäng ungdomar från Sibbo utgör årets kompband och salen är fylld av unga deltagare.

 2.2.2026 kl. 18:54

Ivar Boström från Ekenäs är veteran på UK.

– Mest är jag här på grund av bekanta och vänner. Och så tycker jag om diskussionerna i plenisalen. Om det finns en viktig del av diskussionen som saknas, då är det bra att lyfta fram den, säger han.



Ivar Boström från Ekenäs.


– Det lönar sig att komma till UK, tillägger han.



Årets tema för Ungdomens kyrkodagar är tillit. Tillit till varandra, till kyrkan och till framtiden. Programmet rymmer gudstjänster, workshops och gemenskap, men också diskussioner i plenum.



Johannes Winé från Norra Ålands församling blev framröstad till årets ordförande, Rebecka Wikström från Pedersöre är årets sekreterare och Jonas Väänänen från Åbo är vice ordförande.



Oliver Liljendal, Martti Främling och Oscar Holme från Borgå deltar i UK för första gången.
– Jag är intresserad av UK och vill försöka påverka här, säger 16-åriga Liljendal.
– Jag är nyfiken på hur ”feelisen” är här, säger Oscar Holme, som nyligen fyllt 18.



Oliver Liljendal, Martti Främling och Oscar Holme från Borgå.



Vad är egentligen idén med att fatta beslut?

Sessionens första ärende är ett initiativ till diskussion som skickats in av delegaterna från Helsingfors prosteri. Frågan gäller vad som händer med besluten efter UK. Vad är egentligen idén med att fatta beslut, om de sällan leder till konkret förändring? Många delegater vill göra sin röst hörd och diskussionen engagerar.

– Jag är glad över att vi igen har så många unga som vill delta i UK. Ungdomens kyrkodagar är ett forum där unga får möjlighet att påverka kyrkans framtid. UK har en lång tradition i Borgå stift, och det är här man får se framtidens kyrka formas, säger Christer Romberg.




Christer Romberg, sakkunnig i ungdomsfrågor vid Kyrkostyrelsen och en av dem som planerar dagarna.



Brödet och vinet

Tiden i salen går fort, och snart rör sig ungdomarna mot Karis kyrka, bara ett stenkast från Lärkkulla. Där väntar kvällsmässan. Årets unga UK-präster, Ingrid Björkskog och Jimmy Österbacka, leder mässan.




Den fridfulla stämningen sänker sig genast över kyrkorummet.



Några ungdomar smyger stilla in, trots att mässan redan har börjat. När det är dags för nattvarden tas brödet och vinet med allvar.

När mässan avslutas finns en känsla av både ro och samhörighet kvar. Ungdomarna går upp för backen till matsalen och kvällsteét.




Info:

– Ungdomens kyrkodagar är Borgå stifts eget ungdomsparlament som årligen samlar ombud från församlingarna till gemenskap och diskussion om aktuella teman. Årets UK ägde rum den torsdagen den 29 januari till söndagen den 1 februari.

– Stiftets församlingar kan utse 4–12 delegater som är konfirmerade och under 30 år. Delegaterna har på förhand lämnat in motioner och initiativ för debatt och beslut.

KP publicerar UK 2026:s beslut så fort vi har fått dem.

Christa Mickelsson

