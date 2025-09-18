Församlingsanställd misstänkt för ofredande – polisen utreder

Polisen i Österbotten har en pågående förundersökning om händelser i en av de svenskspråkiga församlingarna i regionen.

Polisen i Österbotten har tagit de första stegen i en förundersökning mot en tidigare församlingsanställd. Enligt förundersökningsledaren vid polisen, kriminalkommissarie Joanna Österblad ska det handla om sexuellt färgade närmanden till unga. Någon brottsrubricering har ännu inte slagits fast.

– Eftersom det också handlar om minderåriga är det extra känsligt och en del saker är sekretessbelagda. Det är inte mycket jag kan säga i det här skedet, säger Joanna Österblad.



Undersökningen har inletts hösten 2024, enligt Kyrkpressens information efter att föräldrar tagit kontakt med polisen. Det ska handla bland annat om sexuellt språk, olämplig kroppskontakt och meddelanden på sociala medier till unga.

Den misstänkta har sagt upp sig från sin tjänst och arbetar inte längre i församlingen.

Redigerat kl. 15.10: Kyrkpressen har avpublicerat uppgifter i notisen som kunde ha lett till att den misstänkta personen identifieras. Vi ber om ursäkt för detta. Förundersökning eller ett eventuellt senare åtal innebär ännu inte skuld till brott.