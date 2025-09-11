Inkast Patrik Hagman

Botgöring: läkning för en trasig värld – och för våra själar

Ledare Jan-Erik Andelin

Media: Frågorna som kunde ha ställts

Kolumn Sofia Torvalds

Vi bär alltid vårt oglansiga jag med oss – vår rädsla, våra inre konflikter, vår evigt ömmande akilleshäl

Bland sju årtionden av kyrkotvister blir kön, äktenskap och ämbete fokusfrågan för John Vikström.

John Vikström, snart 94, gör bokslut om bibeltvisterna han mött

bibeln.

Vad väger tyngre i teologi och bibelsyn? Orden i sig? Eller den sak orden pekar på? Emeritusbiskop John Vikström lämnar en text till några biskopskolleger och till andra i kyrkan. Det är ett slags bokslut, skriver han.

 11.9.2025 kl. 14:49

Det har använts två verktyg för att komma rätt i kyrkans stridsfrågor. I en lång essä som han betecknar som ”ett slags bokslut”. önskar ärkebiskop emeritus John Vikström, 93, att parter i kyrkan ska ”gå under ytan och förlänga perspektivet” och se hur kyrkans olika läger har byggt in sig i kollektiv och strukturer utgående från gränslinjerna.

Det gäller biblicismen och tvåregementsläran, som vardera har strävat till ”trohet mot Bibelns primära budskap i frågor gällande Guds viljas förverkligande ’på jorden så som i himlen’”, skriver John Vikström, i ett inlägg som ”ursprungligen hade adressen skrivbordslådan”.

I sin text återkommer John Vikström ofta till aggiornamento, uppdatering. Begreppet är från den katolska kyrkans andra Vatikankoncilium på 1960-talet och sammanföll med de första åren av John Vikströms bana som präst och akademisk teolog – kyrkan på väg in i en modern tid.

John Vikström har skickat sin text till några biskopskolleger, och för publicering i de kyrkliga medierna, för att sammanfatta sin tid från ”50-talets relation till det moderna samhället till ”de senaste årtiondenas tvister om det samkönade relationer och äktenskap”.

"Calvin kopierade, Luther skissade"

Det är det senare – kön och ämbete, sexualitet och äktenskap – John Vikström fokuserar på. ”Förtydligande förenklat”, skriver han att biblicismen i de här frågorna försöker ”överföra orden så som de står” och därmed ibland ge dem en snävare betydelse. Tvåregementsläran strävar enligt honom mera att "överföra den sak som de gamla orden pekar på” till vår tid.

Skillnaderna ser han hos självaste reformatorerna Jean Calvin och Martin Luther på 1500-talet. ”Calvin gjorde en kopia, Luther gjorde en målning, där de stora och dominerande linjerna framhäver det väsentliga hos originalet”, skriver John Vikström.

Biskop i en tvistande kyrka i 28 år

John Vikström var aktiv biskop i 28 år, av vilka sexton som ärkebiskop. Under hans tid öppnades prästämbetet för kvinnor år 1986. Kyrkan ingick också då bland annat den ekumeniska Borgåöverenskommelsen med ett antal andra protestantiska kyrkor.

Emeritusbiskopen står i sin text för det som ansetts vara den kyrkligt liberalare linjen där en luthersk regementslära enligt honom ”ålägger människan att med hjälp av förnuft och samvete pröva vad som i varje situation står i överensstämmelse med den naturliga lagen”.

”Tillämpningen av denna lag är sålunda i princip föränderlig. Annars kan Guds vilja gällande kärlek, rättvisa och sanning inte iakttas och efterföljas i en värld med fortgående omvandling genom nya upptäckter och uppfinningar och fortgående sociala förändringar.” skriver han.

John Vikström fyller 94 i höst. Han bor i Åbo.

– – –

Läs John Vikströms essä Text och kontext här.

Jan-Erik Andelin

Läs också



Mest läst

  1. LFF med flera vill viga egna präster
  2. Metodisterna står kvar bakom traditionellt äktenskap
  3. Två väckelserörelsers kollekter nedgraderade – Borgå stifts ledamot drev frågan i Kyrkostyrelsen
  4. ”Vi behöver bli bättre på att bemöta familjer som inte ryms i våra modeller”
  5. Vad är det i mig som gjorde mig arg på dig?

UNGDOMSKÖR. Niklas Lindvik är en av själarna i den evangeliska rörelsens musikliv. Han leder Slefs ”intervallkör” Evangelicum. 10.9.2025 kl. 17:43

METODISTKYRKAN. De finlandssvenska metodisterna använder rätten att avvika från samfundets internationella linje, som sedan 2024 bejakar samkönade äktenskap. 7.9.2025 kl. 11:51

LÄRKKULLA. Språkvetaren Juhani Jäntti är direktor för Lärkkulla stiftsgård som har verkat sedan 1950 och nu firar sina 75 år 2.9.2025 kl. 20:00

BISTÅNDSSAMARBETE. Finska Missionsällskapet och Kyrkans utlandshjälp påminner om att Petteri Orpos regering redan har skurit ner biståndet till de fattigare i världen med en miljard euro. 4.9.2025 kl. 18:51

SJUKHUSPRÄST. Döden. Det är vad Benjamin Häggblom upplever som den allra svåraste delen av sitt jobb som sjukhuspräst. Han står själv svarslös inför den. Men oberoende av om han kommer i kontakt med minnessjukdom, psykos eller cancer så är hans främsta verktyg det samma: närvaro. 2.9.2025 kl. 19:00

relationer. Nej, det kommer ingen perfekt partner på en vit häst och räddar oss. Och nej: konflikter är inte farliga. De är en möjlighet! Jan-Erik Nyberg har skrivit en bok om det som är det finaste och svåraste i livet: relationer. 1.9.2025 kl. 14:39

ARKITEKTURHISTORIA. Nu vill finländska forskare räta ut alla frågetecken kring Åbo domkyrkas ålder och medeltida interiör. – Man kan säga att Åbo domkyrka är landets viktigaste byggnad, säger Panu Savolainen, biträdande professor i arkitekturhistoria. 1.9.2025 kl. 10:55

NÄTVERKET KYRKFOLKET. Under laestadianernas sensommarmöte i Kållby informerade Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för LFF, att nätverket Kyrkfolket planerar att börja viga egna präster. Till organisationerna inom nätverket hör bland annat LFF och Slef. 28.8.2025 kl. 18:57

KOLLEKTER. Martina Harms-Aalto som är svensk representant i Kyrkostyrelsens plenum föreslog strykningen av Kansanlähetys och evangeliska Sley i kollektlistan. 29.8.2025 kl. 18:24

Kolumn. – Jag hoppas att jag för egen del kunde ta Jesus som exempel och kunna vara välkomnande och bemöta andra mänskor som han skulle ha gjort. 28.8.2025 kl. 19:16

ÖSTERSJÖN. I Esbo firade församlingen Östersjödagen med kaffe och dopp – det vill säga ett alldeles fysiskt dopp på stranden i Stensvik. 28.8.2025 kl. 09:13

Bibel. Tankar om vår diskussion, dess orsak och centrala fråga. Vad är det ytterst fråga om i våra fortsatta debatter om kvinnliga präster, homosexualitet, köns- och sexuella minoriteter och samkönade äktenskap? frågar ärkebiskop emeritus John Vikström. 10.9.2025 kl. 10:35

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Domkapitlet har beviljat en präst avsked från prästämbetet. 22.8.2025 kl. 15:59

kyrkobyggnader. Efter tre års förberedelser har kyrkan i Kiruna nu flyttat intill den grund den ska stå på. I morgon ska den flyttas upp på grunden. 20.8.2025 kl. 16:09

Lokalt. Larsmo församlings tf kyrkoherde har en bakgrund som reseledare och lärare. Han har hunnit med mycket, men är inte heller rädd för att upptäcka nya saker. I juni tog han körkort, och jungfruturen gick från Åbo till Larsmo. 19.8.2025 kl. 13:35
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Anna Edgren:

Husfolk åt Jesus

Inkast Patrik Hagman

Botgöring: läkning för en trasig värld – och för våra själar

Ledare Jan-Erik Andelin

Media: Frågorna som kunde ha ställts

Kolumn Sofia Torvalds

Vi bär alltid vårt oglansiga jag med oss – vår rädsla, våra inre konflikter, vår evigt ömmande akilleshäl

UNGDOMSKÖR. Niklas Lindvik är en av själarna i den evangeliska rörelsens musikliv. Han leder Slefs ”intervallkör” Evangelicum. 10.9.2025 kl. 17:43

METODISTKYRKAN. De finlandssvenska metodisterna använder rätten att avvika från samfundets internationella linje, som sedan 2024 bejakar samkönade äktenskap. 7.9.2025 kl. 11:51

LÄRKKULLA. Språkvetaren Juhani Jäntti är direktor för Lärkkulla stiftsgård som har verkat sedan 1950 och nu firar sina 75 år 2.9.2025 kl. 20:00

BISTÅNDSSAMARBETE. Finska Missionsällskapet och Kyrkans utlandshjälp påminner om att Petteri Orpos regering redan har skurit ner biståndet till de fattigare i världen med en miljard euro. 4.9.2025 kl. 18:51

SJUKHUSPRÄST. Döden. Det är vad Benjamin Häggblom upplever som den allra svåraste delen av sitt jobb som sjukhuspräst. Han står själv svarslös inför den. Men oberoende av om han kommer i kontakt med minnessjukdom, psykos eller cancer så är hans främsta verktyg det samma: närvaro. 2.9.2025 kl. 19:00
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. LFF med flera vill viga egna präster
  2. Metodisterna står kvar bakom traditionellt äktenskap
  3. Två väckelserörelsers kollekter nedgraderade – Borgå stifts ledamot drev frågan i Kyrkostyrelsen
  4. ”Vi behöver bli bättre på att bemöta familjer som inte ryms i våra modeller”
  5. Vad är det i mig som gjorde mig arg på dig?

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Forever young – drömmen om evigt liv

Sixten Ekstrand
Vi har säkert alla hört den någon gång.

Distans på gott och ont

Sixten Ekstrand
Pandemin medförde en revolution på många arbetsplatser.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi