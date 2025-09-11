John Vikström, snart 94, gör bokslut om bibeltvisterna han mött

Det har använts två verktyg för att komma rätt i kyrkans stridsfrågor. I en lång essä som han betecknar som ”ett slags bokslut”. önskar ärkebiskop emeritus John Vikström, 93, att parter i kyrkan ska ”gå under ytan och förlänga perspektivet” och se hur kyrkans olika läger har byggt in sig i kollektiv och strukturer utgående från gränslinjerna.

Det gäller biblicismen och tvåregementsläran, som vardera har strävat till ”trohet mot Bibelns primära budskap i frågor gällande Guds viljas förverkligande ’på jorden så som i himlen’”, skriver John Vikström, i ett inlägg som ”ursprungligen hade adressen skrivbordslådan”.

I sin text återkommer John Vikström ofta till aggiornamento, uppdatering. Begreppet är från den katolska kyrkans andra Vatikankoncilium på 1960-talet och sammanföll med de första åren av John Vikströms bana som präst och akademisk teolog – kyrkan på väg in i en modern tid.

John Vikström har skickat sin text till några biskopskolleger, och för publicering i de kyrkliga medierna, för att sammanfatta sin tid från ”50-talets relation till det moderna samhället till ”de senaste årtiondenas tvister om det samkönade relationer och äktenskap”.

"Calvin kopierade, Luther skissade"

Det är det senare – kön och ämbete, sexualitet och äktenskap – John Vikström fokuserar på. ”Förtydligande förenklat”, skriver han att biblicismen i de här frågorna försöker ”överföra orden så som de står” och därmed ibland ge dem en snävare betydelse. Tvåregementsläran strävar enligt honom mera att "överföra den sak som de gamla orden pekar på” till vår tid.

Skillnaderna ser han hos självaste reformatorerna Jean Calvin och Martin Luther på 1500-talet. ”Calvin gjorde en kopia, Luther gjorde en målning, där de stora och dominerande linjerna framhäver det väsentliga hos originalet”, skriver John Vikström.

Biskop i en tvistande kyrka i 28 år

John Vikström var aktiv biskop i 28 år, av vilka sexton som ärkebiskop. Under hans tid öppnades prästämbetet för kvinnor år 1986. Kyrkan ingick också då bland annat den ekumeniska Borgåöverenskommelsen med ett antal andra protestantiska kyrkor.

Emeritusbiskopen står i sin text för det som ansetts vara den kyrkligt liberalare linjen där en luthersk regementslära enligt honom ”ålägger människan att med hjälp av förnuft och samvete pröva vad som i varje situation står i överensstämmelse med den naturliga lagen”.

”Tillämpningen av denna lag är sålunda i princip föränderlig. Annars kan Guds vilja gällande kärlek, rättvisa och sanning inte iakttas och efterföljas i en värld med fortgående omvandling genom nya upptäckter och uppfinningar och fortgående sociala förändringar.” skriver han.

John Vikström fyller 94 i höst. Han bor i Åbo.



– – –



Läs John Vikströms essä Text och kontext här.