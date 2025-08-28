Församlingen bjöd på kaffe efter dopp

I Esbo firade församlingen Östersjödagen med kaffe och dopp – det vill säga ett alldeles fysiskt dopp på stranden i Stensvik.

Härligt! Uppfriskande! Inte hemskt alls.

Det försäkrar bland annat Beatrice Silén och Mona Sandell, som imorse tog sig till simstranden i Stensvik, Esbo, för att fira Östersjödagen tillsammans med Esboförsamlingarna. Esbo svenska församlings kyrkoherede Kira Ertman är idésprutan bakom tanken.

– Jag blev inspirerad av hur redaktören Noora Shingler talat om Östersjön och miljöskyddsfrågor. Jag brukar själv simma i havet under hela sommarhalvåret, ungefär fram till oktober, berättar Ertman.

Tillsammans med kolleger i samfälligheten skapades jippot morgondopp, som i år ordnas för allra första gången. Och man kan redan konstatera att det var en framgång. En stadig ström av morgonpigga simmare dyker upp på stranden, byter om till simdräkt och sänker sig ner i det spegelblanka vattnet.

– Glad Östersjödag! säger Mona Sandell innan hon byter om och vandrar ner till bryggan.

Alla som tagit sig ett dopp känner att kaffe och macka efteråt är en lämplig belöning.