Vårt lands metodistkyrka behåller den traditionella linjen.

Metodisterna står kvar bakom traditionellt äktenskap

METODISTKYRKAN.

De finlandssvenska metodisterna använder rätten att avvika från samfundets internationella linje, som sedan 2024 bejakar samkönade äktenskap.

 7.9.2025 kl. 11:51

Finlands svenska metodistkyrkas årskonferens i Nykarleby beslöt i helgen att avvika från sitt modersamfund United Methodist Churchs UMC:s linje i fråga om samkönade äktenskap. I sitt beslut prioriterar de finlandssvenska metodisterna som huvudlinje "traditionellt äktenskap mellan man och kvinna".

UMC antog internationellt sin nya linje om samkönade äktenskap 2024. I kyrkoordningen lämnades ändå rum för undantag för olika nivåer i kyrkan, inklusive enskilda pastorer.

Enligt uppgift ska ett antal finländska metodistpastorer vara beredda att viga samkönade par, men kyrkan fortsätter internt att utreda vad en skrivning om samvetsfrihet att "betjäna alla människor" ska komma att betyda i praktiken. Finlands svenska metodistkyrka utreder nu också om samfundet ska behålla den statliga vigselrätten för sina pastorer.

Finskspråkiga Suomen metodistikirkko har fattat ett liknande beslut om traditionellt äktenskap.

Trots att UMC:s kyrkoordning är flexibel har kyrkan internationellt spruckit på äktenskapsfrågan. En ny, teologiskt konservativare kyrka, Global Methodist Church (GMC) har bildats och i augusti registrerades den som nytt metodistsamfund i Finland. Det nya samfundet har smågruppsverksamhet i Helsingfors och Lahtis.

- - -

Texten har uppdaterats måndag kl. 8.50; kyrkans interna procedurer efter beslutet.

KP

