"Vi är inte Norden längre" – FMS och KUA klagar över biståndsbudgeten

"Vi är inte ett nordiskt land längre i ifråga om biståndssamarbete. Sannfinländarna har gång på gång talat om hur de vill stoppa det offentliga biståndsstödet, så botten för vad som kan hända under det här regeringen är ännu inte nådd".
Det anser Finska Missionssällskapets direktor Pauliina Parhiala, efter att ramarna för statsbudgeten 2026 offentliggjorts. I regeringens så kallade budgetria skar partierna för fjärde gången i biståndsbudgeten, nu med ytterligare 20 miljoner utöver de 50 miljoner man tidigare beslutit om.
– Regeringen har inte gjort några som helst utvärderingar av hur tidigare nedskärningar har utfallit, innan man redan komer med nya, säger FMS:s ledande sakkunniga för påverkansverksamhet Niko Humalisto.
"Osäkrare för oss alla"
Han betonar att biståndet är avgörande för global stabilitet.
"Konflikter och klimatkrisen ökar osäkerheten. Bistånd, fredsarbete och humanitär hjälp är investeringar i en säkrare värld", säger Tomi Järvinen i ett pressmeddelande från KUA.
Positivt är ändå att att regeringen tillför 20 miljoner euro till humanitär hjälp, varav fem miljoner till Gaza. Dessutom håller Petteri Orpos (Saml) regering sig till regeringsprogrammet och skär inte i medlen till finska biståndsorganisationer, anser Tomi Järvinen.
"Det visar uppskattning för våra organisationers arbete och gör det fortfarande möjligt för medborgare att delta genom frivilliginsatser och donationer", säger han.
KUA betonar särskilt att flyktingbarn ska få en bra start i livet, och bland annat få gå i skola. KUA stöder närmare 600 000 barns skolgång i världen.