Inkast Patrik Hagman

Botgöring: läkning för en trasig värld – och för våra själar

Ledare Jan-Erik Andelin

Media: Frågorna som kunde ha ställts

Kolumn Sofia Torvalds

Vi bär alltid vårt oglansiga jag med oss – vår rädsla, våra inre konflikter, vår evigt ömmande akilleshäl

Fattig eller flykting – barn ska få gå i skola, anser kristna biståndsorgan.

"Vi är inte Norden längre" – FMS och KUA klagar över biståndsbudgeten

BISTÅNDSSAMARBETE.

Finska Missionsällskapet och Kyrkans utlandshjälp påminner om att Petteri Orpos regering redan har skurit ner biståndet till de fattigare i världen med en miljard euro.

 4.9.2025 kl. 18:51

"Vi är inte ett nordiskt land längre i ifråga om biståndssamarbete. Sannfinländarna har gång på gång talat om hur de vill stoppa det offentliga biståndsstödet, så botten för vad som kan hända under det här regeringen är ännu inte nådd".

Det anser Finska Missionssällskapets direktor Pauliina Parhiala, efter att ramarna för statsbudgeten 2026 offentliggjorts. I regeringens så kallade budgetria skar partierna för fjärde gången i biståndsbudgeten, nu med ytterligare 20 miljoner utöver de 50 miljoner man tidigare beslutit om.

– Regeringen har inte gjort några som helst utvärderingar av hur tidigare nedskärningar har utfallit, innan man redan komer med nya, säger FMS:s ledande sakkunniga för påverkansverksamhet Niko Humalisto.

"Osäkrare för oss alla"

Tomi Järvinen som är verksamhetsledare för Kyrkans utlandshjälp KUA varnar för att nedskärningarna, kombinerat med USA:s avveckling av biståndsorganet USAID 2025, förvärrar situationen för de mest utsatta.
Han betonar att biståndet är avgörande för global stabilitet.

"Konflikter och klimatkrisen ökar osäkerheten. Bistånd, fredsarbete och humanitär hjälp är investeringar i en säkrare värld", säger Tomi Järvinen i ett pressmeddelande från KUA.

Positivt är ändå att att regeringen tillför 20 miljoner euro till humanitär hjälp, varav fem miljoner till Gaza. Dessutom håller Petteri Orpos (Saml) regering sig till regeringsprogrammet och skär inte i medlen till finska biståndsorganisationer, anser Tomi Järvinen.

"Det visar uppskattning för våra organisationers arbete och gör det fortfarande möjligt för medborgare att delta genom frivilliginsatser och donationer", säger han.

KUA betonar särskilt att flyktingbarn ska få en bra start i livet, och bland annat få gå i skola. KUA stöder närmare 600 000 barns skolgång i världen.
KP

Läs också



Mest läst

  1. LFF med flera vill viga egna präster
  2. Två väckelserörelsers kollekter nedgraderade – Borgå stifts ledamot drev frågan i Kyrkostyrelsen
  3. ”Vi behöver bli bättre på att bemöta familjer som inte ryms i våra modeller”
  4. Vad är det i mig som gjorde mig arg på dig?
  5. Media: Frågorna som kunde ha ställts

LÄRKKULLA. Språkvetaren Juhani Jäntti är direktor för Lärkkulla stiftsgård som har verkat sedan 1950 och nu firar sina 75 år 2.9.2025 kl. 20:00

SJUKHUSPRÄST. Döden. Det är vad Benjamin Häggblom upplever som den allra svåraste delen av sitt jobb som sjukhuspräst. Han står själv svarslös inför den. Men oberoende av om han kommer i kontakt med minnessjukdom, psykos eller cancer så är hans främsta verktyg det samma: närvaro. 2.9.2025 kl. 19:00

relationer. Nej, det kommer ingen perfekt partner på en vit häst och räddar oss. Och nej: konflikter är inte farliga. De är en möjlighet! Jan-Erik Nyberg har skrivit en bok om det som är det finaste och svåraste i livet: relationer. 1.9.2025 kl. 14:39

ARKITEKTURHISTORIA. Nu vill finländska forskare räta ut alla frågetecken kring Åbo domkyrkas ålder och medeltida interiör. – Man kan säga att Åbo domkyrka är landets viktigaste byggnad, säger Panu Savolainen, biträdande professor i arkitekturhistoria. 1.9.2025 kl. 10:55

NÄTVERKET KYRKFOLKET. Under laestadianernas sensommarmöte i Kållby informerade Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för LFF, att nätverket Kyrkfolket planerar att börja viga egna präster. Till organisationerna inom nätverket hör bland annat LFF och Slef. 28.8.2025 kl. 18:57

KOLLEKTER. Martina Harms-Aalto som är svensk representant i Kyrkostyrelsens plenum föreslog strykningen av Kansanlähetys och evangeliska Sley i kollektlistan. 29.8.2025 kl. 18:24

Kolumn. – Jag hoppas att jag för egen del kunde ta Jesus som exempel och kunna vara välkomnande och bemöta andra mänskor som han skulle ha gjort. 28.8.2025 kl. 19:16

ÖSTERSJÖN. I Esbo firade församlingen Östersjödagen med kaffe och dopp – det vill säga ett alldeles fysiskt dopp på stranden i Stensvik. 28.8.2025 kl. 09:13

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Domkapitlet har beviljat en präst avsked från prästämbetet. 22.8.2025 kl. 15:59

kyrkobyggnader. Efter tre års förberedelser har kyrkan i Kiruna nu flyttat intill den grund den ska stå på. I morgon ska den flyttas upp på grunden. 20.8.2025 kl. 16:09

Lokalt. Larsmo församlings tf kyrkoherde har en bakgrund som reseledare och lärare. Han har hunnit med mycket, men är inte heller rädd för att upptäcka nya saker. I juni tog han körkort, och jungfruturen gick från Åbo till Larsmo. 19.8.2025 kl. 13:35

DOKUMENTÄR. Vem är du? Anna-Sofia Nylund har gjort radiodokumentären ”Väckelsen som skakade Jakobstads gymnasium”. Varför gjorde hon den, och vad lärde den henne om kristen tro? 19.8.2025 kl. 20:00

pengar. Många av oss har tillräckligt för att klara livhanken. Ändå tycks vi vilja ha mer. Kyrkpressens redaktör Rebecca Pettersson försöker ta reda på vad hon ska göra med sina pengar i en samtid besatt av sparande. 14.8.2025 kl. 17:44

kyrkostyrelsen. Niilo Pesonen från Uleåborg blir ­i höst kyrkans högsta tjänsteman – kanslichef vid Kyrko­styrelsen. För det har han laddat upp på släktstället i Pellinge. 13.8.2025 kl. 10:00

Personligt. Inga-Lene af Hällström bar hon honom på ryggen när hans ben värkte för mycket, sov på sjukhus, ifrågasatte Gud och sig själv. – Mest tröst har jag fått av Karl-Axel själv. 12.8.2025 kl. 08:17
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Eva Kuhlefelt:

Glöm inte bort kopplingen mellan mod och tålamod

Inkast Patrik Hagman

Botgöring: läkning för en trasig värld – och för våra själar

Ledare Jan-Erik Andelin

Media: Frågorna som kunde ha ställts

Kolumn Sofia Torvalds

Vi bär alltid vårt oglansiga jag med oss – vår rädsla, våra inre konflikter, vår evigt ömmande akilleshäl

LÄRKKULLA. Språkvetaren Juhani Jäntti är direktor för Lärkkulla stiftsgård som har verkat sedan 1950 och nu firar sina 75 år 2.9.2025 kl. 20:00

SJUKHUSPRÄST. Döden. Det är vad Benjamin Häggblom upplever som den allra svåraste delen av sitt jobb som sjukhuspräst. Han står själv svarslös inför den. Men oberoende av om han kommer i kontakt med minnessjukdom, psykos eller cancer så är hans främsta verktyg det samma: närvaro. 2.9.2025 kl. 19:00

relationer. Nej, det kommer ingen perfekt partner på en vit häst och räddar oss. Och nej: konflikter är inte farliga. De är en möjlighet! Jan-Erik Nyberg har skrivit en bok om det som är det finaste och svåraste i livet: relationer. 1.9.2025 kl. 14:39

ARKITEKTURHISTORIA. Nu vill finländska forskare räta ut alla frågetecken kring Åbo domkyrkas ålder och medeltida interiör. – Man kan säga att Åbo domkyrka är landets viktigaste byggnad, säger Panu Savolainen, biträdande professor i arkitekturhistoria. 1.9.2025 kl. 10:55

NÄTVERKET KYRKFOLKET. Under laestadianernas sensommarmöte i Kållby informerade Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för LFF, att nätverket Kyrkfolket planerar att börja viga egna präster. Till organisationerna inom nätverket hör bland annat LFF och Slef. 28.8.2025 kl. 18:57
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. LFF med flera vill viga egna präster
  2. Två väckelserörelsers kollekter nedgraderade – Borgå stifts ledamot drev frågan i Kyrkostyrelsen
  3. ”Vi behöver bli bättre på att bemöta familjer som inte ryms i våra modeller”
  4. Vad är det i mig som gjorde mig arg på dig?
  5. Media: Frågorna som kunde ha ställts

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Forever young – drömmen om evigt liv

Sixten Ekstrand
Vi har säkert alla hört den någon gång.

Distans på gott och ont

Sixten Ekstrand
Pandemin medförde en revolution på många arbetsplatser.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi