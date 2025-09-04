"Vi är inte Norden längre" – FMS och KUA klagar över biståndsbudgeten

"Vi är inte ett nordiskt land längre i ifråga om biståndssamarbete. Sannfinländarna har gång på gång talat om hur de vill stoppa det offentliga biståndsstödet, så botten för vad som kan hända under det här regeringen är ännu inte nådd".

Det anser Finska Missionssällskapets direktor Pauliina Parhiala, efter att ramarna för statsbudgeten 2026 offentliggjorts. I regeringens så kallade budgetria skar partierna för fjärde gången i biståndsbudgeten, nu med ytterligare 20 miljoner utöver de 50 miljoner man tidigare beslutit om.

– Regeringen har inte gjort några som helst utvärderingar av hur tidigare nedskärningar har utfallit, innan man redan komer med nya, säger FMS:s ledande sakkunniga för påverkansverksamhet Niko Humalisto.

"Osäkrare för oss alla"