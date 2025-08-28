Kolumn Sofia Torvalds

Nätverket Kyrkfolket planerar att börja viga egna präster. När eller hur är fortfarande oklart.

LFF med flera vill viga egna präster

NÄTVERKET KYRKFOLKET.

Under laestadianernas sensommarmöte i Kållby informerade Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för LFF, att nätverket Kyrkfolket planerar att börja viga egna präster. Till organisationerna inom nätverket hör bland annat LFF och Slef.

 28.8.2025 kl. 18:57

– Det här projektet är nu ganska långt planerat. Det kommer mer information då det är klart, säger Stig-Erik Enkvist.

Han hänvisar till de lutherska bekännelseskrifterna som grund för beslutet.

– Där står det skrivet att om biskoparna vägrar viga nya präster så har församlingarna rätt att kalla en herde och viga honom till präst.

Enkvist syftar på att biskoparna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland inte längre prästviger teologer som inte vill samarbeta med kvinnor i prästämbetet.

Kyrkpressen ringer upp Stig-Erik Enkvist för några kommentarer.




Stig-Erik Enkvist är verksamhetsledare för LFF.
Foto: ARKIV/JOHAN SANDBERG


Du säger att det här projektet är ganska långt planerat. Vad är planen?

– Vi bollar olika alternativ. Inget är fastslaget, därför kan vi inte öppna upp.


Du är själv vigd till prästdiakon i den ingermanländska kyrkan, vill ni avsluta det samarbetet?

– Det är inte frågan om att vi inte vill samarbeta. För att inte belasta de utländska småkyrkorna vill vi sköta det inom landets gränser. Deras situation är inte så lätt för tillfället.


Du sa också att det största problemet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland inte är vigsel av samkönade par eller kvinnor i prästämbetet, utan ”avsaknaden av ett frälsande evangelium” på många håll i folkkyrkan. Vad menar du med det?

– Det jag menade var att eftersom man i vår kyrka gått bort från att predika lag och evangelium så har Guds ord mist sin auktoritet. Då man lyssnar på högmässor och gudstjänster så saknas synd och nåd, lag och evangelium.

– Man fokuserar mer på tolkningar av Bibeln än på Guds ord.

Text: Rebecca Pettersson


