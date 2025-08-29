Två väckelserörelsers kollekter nedgraderade – Borgå stifts ledamot drev frågan i Kyrkostyrelsen

Martina Harms-Aalto som är svensk representant i Kyrkostyrelsens plenum föreslog strykningen av Kansanlähetys och evangeliska Sley i kollektlistan.

Kyrkostyrelsens plenum beslöt i veckan att Kansanlähetys och evangeliska Sleys kollekter nästa år enbart är rekommendationskollekter i församlingarna.

De två rörelserna har under de senaste åren fortsatt sina protester mot kvinnor i prästämbetet, bland annat med en större konflikt där rörelsens ledare har sökt prästvigning i Ryssland. Där, i en liten luthersk kyrka med centrum i Sankt Petersburg, ställs inte kravet som i Finland att prästen obetingat bör samarbeta med kvinnor i tjänsten.

I Kyrkostyrelsens plenum vann den svenska representanten Martina Harms-Aaltos förslag om att inte bevilja officiella kollekter till de här organisationerna med rösterna 6–4.

Kyrkostyrelsen fastställer närmare 70 kollekter per år som ofta uppbärs i församlingarna för kyrkans missionsarbete eller internationella diakoni. Omkring 45 procent av dem är så kallade officiella och obligatoriska kollekter, de övriga endast rekommendationer.

Tappar fem- och sexsiffrigt

Kollekterna till Kansanlähetys den 20 juni nästa sommar, och till Sley den 2 augusti degraderades nu till enbart rekommendationer. Till tidningen Kotimaa säger de två organisationerna att deras intäkter från de obligatoriska kollekterna i landets alla församlingar hittills har inbringat mellan 50 000 och 120 000 euro.



Också två Helsingforsförsamlingar, medlemmar av stiftsfullmäktige samt församlingen i Askola-Pukkila i Nyland hade skrivit till Kyrkostyrelsen och krävt att konservativare missionsrörelser skulle strykas i listan.

Borgå stifts kollektpraxis rörs inte

Finska Sleys systerorganisation Svenska evangelieföreningen Slef har hållit en lägre profil i de senaste tidernas kyrkostrider och berörs inte av strykningarna. I Borgå stifts kollektkalender får Slef oförändrat två kollekter år 2026, den 26 juli och den 25 oktober.

Också laestadianernas centralorganisation LFF, som har varit mera öppet kritisk till moderkyrkan i de senaste årens konflikter, får en kollekt i stiftet den 11 oktober 2026.

Kollekterna är öronmärkta till speciella ändamål i Finland och på missionsfältet och inte allmänna stöd till organisationernas verksamhet.