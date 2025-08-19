– Folk är engagerade och det är härligt att se så många unga mellan 20 och 40 i församlingen.

Tf kyrkoherden i Larsmo: ”Alla borde jobba något år på sjukhus”

Lokalt.

Larsmo församlings tf kyrkoherde har en bakgrund som reseledare och lärare. Han har hunnit med mycket, men är inte heller rädd för att upptäcka nya saker. I juni tog han körkort, och jungfruturen gick från Åbo till Larsmo.

 19.8.2025 kl. 13:35

Sedan början av juli har Larsmo församling en ny tf kyrkoherde, och hans namn är Jukka Hildén. Senast har han arbetat som församlingspastor i finskspråkiga Martins församling i Åbo.

Jukka Hildén, som passerat 60-strecket, är tillförordnad i ett år, men säger att han står till förfogande om han behövs för en längre tid än så.

– Jag kunde sluta jobba redan nu om jag ville, men jag har inte riktigt förstått idén med pension. Varför ska man sluta arbeta?

Han berättar att han blev tipsad om jobbet som kyrkoherde i Larsmo av en person han har förtroende för. Efter moget övervägande sökte han jobbet.

– Jag funderade på det en längre tid. Det är en bekvämlighetsfråga också då man redan har en arbetsplats, säger han.

För att kunna tacka ja behövde han skaffa körkort och köpa bil. I början av sommaren tog han körkort, och jungfruturen med den nyinförskaffade Volvon gick från Åbo till Larsmo.

– Det hände en massa saker då jag körde hit. Ett åskväder slog ut alla mätare på bilen och då regnet öste ner såg jag bara diffusa linjer på vägen.

– Sen plötsligt tog regnet slut och på andra sidan regnridån var det väldigt vackert i sommarnatten. Det var en ganska märklig upplevelse.


Vilka är dina första intryck av Larsmo?

– Jag trivs här. Jag har bott på landet som småpojke så det här är sånt som tilltalar mig. Det är väldigt vackert här och människorna är trevliga.

– Folk är engagerade och det är härligt att se så många unga mellan 20 och 40 i församlingen.


”Ibland behövs det raka ord”

Jukka Hildén föddes i Uleåborg. Familjen flyttade sen till området kring Oulais, senare till Åbo och så småningom till Sankt Mårtens. Han har gått i skola i Åbo och studerat teologi vid Åbo Akademi. Däremellan har han hunnit jobba både som reseledare, på sjukhus och som lärare.

– Jag tror inte att det är ett så bra alternativ att komma direkt från gymnasiet, studera teologi och bli präst. Jag tycker att alla människor borde jobba något år på ett sjukhus eller så. Det ger en slags introduktion till mänsklighet.

Han nämner också bakgrunden som reseledare som en bra erfarenhet med tanke på hans nuvarande jobb.

– Det är nästan samma sak. Man står inför människor och ska faktiskt kunna säga något övertygande och sant.

– Både som präst och som reseledare har man också ett stort ansvar i att kunna visa vägen. Ibland behövs det raka ord. Jag tycker prästerskapet blivit lite för försiktiga. Vi är inte diplomater även om man ska vara diplomatisk.


Har alltid pratat svenska

Även om båda hans föräldrar hade finska som modersmål pratade de gärna svenska med grannar och vänner.

– Jag har sedan barndomsåren haft kompisar som talar svenska och min mamma var språklärare. Det var naturligt att tala olika språk.

Själv är Jukka Hildén praktiskt taget tvåspråkig och har också tidigare jobbat på svenska. Han är bekant med väckelserörelserna inom Borgå stift och har själv sin bakgrund i Sley, den finska motsvarigheten till Slef.


Vad vill du bidra med till Larsmo församling?

– Det är viktigt att ingen ska känna sig främmande då de kommer till kyrkan, och att man lever i bön.

Text: Rebecca Pettersson

